La Juve cancella il Milan: colpo low cost e addio Roma

La Juventus piazza il colpo e anticipa il Milan per un profilo internazionale. Anche la Roma era interessata al giocatore

I bianconeri hanno bisogno di rinforzi in vista di gennaio e Giuntoli si sta muovendo per regalare una pedina importante a Thiago Motta. Il calciatore era finito nel taccuino del Milan e dei giallorossi ma alla fine potrebbe sbarcare a Torino.

Anche in casa Roma si sta parlando della possibilità di acquistare un difensore, cosa che resta prioritaria dalle parti di Torino. Ranieri, come Motta, avrebbero bisogno di un altro colpo per la retroguardia, il primo considerando lo schieramento a 3 e i soli 4 giocatori a disposizione, il secondo per via degli infortuni di Cabal e Bremer (rottura del crociato). Sul mercato di gennaio probabilmente sia Ghisolfi che Giuntoli si muoveranno per regalare qualcosa ai loro rispettivi tecnici.

Ci sono alcuni profili che sono stati sondati in questi giorni, vedi l’argentino Di Cesare del Racing, che però costa troppo per essere preso in inverno. Almeno per quanto riguarda la Juve potrebbe quindi tornare caldo un nome che è stato accostato anche alla Roma in passato, così come al Milan di Ibrahimovic. Parliamo di un connazionale del bomber di Malmo, ovvero Victor Lindelof.

Lindelof per la Juventus: Giuntoli regala un difensore a Thiago Motta

Il classe ’94 svedese non sta trovando spazio nel Manchester United e potrebbe essere quel profilo di esperienza che serve a Thiago Motta in questo momento. A parlare di lui e della possibile trattativa con la Juventus è stato Graziano Campi, intervenuto nel corso della diretta YouTube di ‘Ti Amo Calciomercato’.

“In difesa i nomi sono tanti e secondo me potrebbe esserci Lindelof dello United”. Poi ha aggiunto: “L’asse con lo United è caldo, soprattutto in vista dell’estate e non si può escludere uno scambio Vlahovic-Zirkzee”.

Per quanto riguarda le alternative Campi aggiunge: “A gennaio è molto difficile trovare operazioni giuste; oltre a Lindelof dello United, c’è Antonio Silva del Benfica. L’opzione low cost era Ismajli, monitorato dalla Juve”. Vedremo se alla fine Giuntoli riuscirà a piazzare uno di questi colpi, con lo svedese dei Red Evils che in questo momento sembra essere in pole.