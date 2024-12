Lascia subito la Roma: resta in Serie A

Calciomercato Roma, l’addio a gennaio sembra essere più vicino. Ecco la situazione che si sta creando. E ci sono delle grosse novità

Arrivato in estate in giallorosso, per giocare evidentemente nella Primavera (nonostante sia stato spesso aggregato alla Prima Squadra), potrebbe presto salutare Trigoria e tornare in Spagna, campionato dal quale è arrivato.

Con la Roma di presenze in prima squadra non ne ha fatto. Ok, è troppo acerbo, è evidente. Ma è altrettanto evidente che potrebbe crescere, magari giocando con i grandi e magari tornando in quello che è un campionato che conosce. Buba Sangaré, uno dei primi innesti estivi del club giallorosso, così come vi abbiamo raccontato ieri è stato accostato al Valencia. Gli spagnoli nelle prossime settimane, ha confermato il giornalista Ekrem Konur, avvierà le trattative per riportarlo in Spagna. Ma ci sono delle grosse novità, anche belle importanti, su quello che potrebbe essere il futuro del terzino sinistro.

Non solo il Valencia, su Sangaré tre squadre di A

Sempre secondo il giornalista citato prima, non solo il Valencia, ma diversi club della Bundesliga e addirittura tre società della Serie A, hanno messo gli occhi sul 17enne giallorosso. Non ci sono, è evidente, delle novità per quanto riguarda quella che potrebbe essere la formula dell’addio, ma arrivati a questo punto, tra le ipotesi di mercato di gennaio, sia in entrata che in uscita, ci potrebbe essere anche questo movimento.

Nonostante una evidente mancanza in quella zona del campo nella Prima Squadra, con il solo Celik utilizzabile fino a poche settimane fa, e un Saud che solamente nelle ultime uscite ha dimostrato di iniziare a conoscere quelli che sono i meccanismi dentro un campionato così importante, per Sangaré non c’è mai stato spazio. Troppo acerbo, troppo indietro per il calcio italiano. Ecco perché potrebbe essere mandato magari in prestito per crescere così come riportato nella giornata di ieri da Relevo. Ma occhio, nessuna ipotesi sulla formula è da escludere a prescindere. Vedremo.