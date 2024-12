Scambio e cash: addio Juventus, vola in nerazzurro

Scambio e cash: addio Juventus. Le voci riguardanti l’ipotetico mercato in entrata della società bianconera si arricchiscono di nomi depennati.

Ad oggi non si può dire quanti e quali saranno i rinforzi che eventualmente andranno ad ‘irrobustire’ l’indebolita rosa a disposizione di Thiago Motta. Inimmaginabile, poi, dare dei nomi sicuri di coloro che varcheranno i cancelli della Continassa.

Al momento gli unici nomi che si possono fare in ottica mercato Juventus sono quelli che al 99,99% non vestiranno la maglia bianconera. Non abbiamo inserito la percentuale massima del 100% poiché, quando si parla di mercato, non si può escludere nulla a priori. Il mercato, però, non è soltanto Juventus ed il mondo delle possibili trattative si muove anche fuori dalla capitale sabauda. E vi sono movimenti di mercato, almeno a livello intenzionale, che appaiono interessanti. Uno di questi possibili affari lo ha descritto elgoldigital.com in riferimento ad un possibile scambio.

Scambio e cash: addio Juventus. Ferran Torres all’Atalanta

Uno scambio tra prospetti che Cristiano Giuntoli ha seguito in tempi e modalità diverse: Ferran Torres ed Ademola Lookman.

Il mercato si muove, Juve o non Juve. Il Barcellona guarda all’Italia ed in maniera particolare a Bergamo. L’Atalanta è una grande conclamata così come diversi suoi giocatori. Non c’è più Teun Koopmeiners ma altri non lo fanno rimpiangere. Una delle attuali stelle nerazzurre è senza dubbio Ademola Lookman, l’eroe della vittoria dell’Atalanta in Europa League. Il 27enne attaccante inglese, naturalizzato nigeriano, è obiettivo dichiarato del Barcellona.

La società blaugrana ha preso informazioni e sa che il giocatore orobico ha una clausola da 50 milioni di euro. Le casse del club guidato da Joan Laporta non sono in grado di affrontare un simile investimento. Ecco allora l’idea dello scambio: Ferran Torres per Ademola Lookman. L’attaccante spagnolo, classe 2000, ha appena realizzato una doppietta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il suo valore si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Anche a lui ha pensato, in un recente passato, il direttore tecnico bianconero.

Ora la prossima maglia di Ferran Torres potrebbe essere nerazzurra. Quella dell’Atalanta.