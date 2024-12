Scelta alla Fonseca: i Friedkin hanno già deciso

Scelta alla Fonseca: i Friedkin hanno già preso una decisione sul futuro nuovo allenatore. Tutto è sistemato, almeno per il momento

Hanno avuto il via libera, i Friedkin, da parte della Premier League, per prendere a tutti gli effetti l’Everton. Tra una settimana circa, forse anche prima, gli attuali proprietari della Roma diventeranno ufficialmente anche quelli del club inglese.

E subito i primi problemi da affrontare: c’è una squadra, infatti, che non è che stia vivendo chissà quale momento di forma. E dopo i fasti che hanno addirittura portato Carlo Ancelotti in panchina, prima di un altrettanto clamoroso ritorno del tecnico italiano sulla panchina del Real Madrid, i tifosi delle Toffees stanno attraversando dei momenti critici sia sotto l’aspetto finanziario – ma i Friedkin aggiusteranno tutto – sia sotto quello tecnico, con un allenatore che non riesce a dare un’identità alla squadra e con lo stesso che, da diverso tempo, è sulla graticola.

Scelta alla Fonseca: non viene cacciato Dyche

Ma per il momento, nonostante la classifica sia brutta, Dyche, attuale allenatore della squadra blu di Liverpool, dovrebbe riuscire a salvarsi. Almeno fino alla prossima estate, visto che ha un contratto in scadenza che non verrà rinnovato.

Ma così come successo quando sono arrivati alla Roma, e prima di prendere Mourinho, i Friedkin non prenderanno una decisione immediata. O per meglio dire, la prenderanno ma sarà conservativa, così come appunto già fatto con Paulo Fonseca. Saranno, le prossime, settimane abbastanza calde per la proprietà che ha due squadre con altrettanti tecnici che dovranno essere cambiati nello spazio di poco tempo. Certo, in casa giallorossa la situazione è totalmente diversa, visto che nel merito della decisione ci sarà anche il parere di Claudio Ranieri che rimarrà dietro la scrivania per altri due anni.