Scelto il nuovo allenatore, Allegri è fuori: si chiude il sipario

Scelto il nuovo allenatore: Allegri è praticamente fuori. Si chiude il sipario sull’allenatore italiano. Che potrebbe essere così libero per i giallorossi

La Roma, come ha prima confermato Claudio Ranieri e dopo, anche Ghisolfi, è già alla ricerca del nuovo allenatore. Magari non se ne parla tutti i giorni dentro le stanze di Trigoria, ma è evidente che è un tema che si sta trattando.

Giusto così, perché per programmare al meglio la prossima stagione serve capire chi ci sarà alla guida tecnica. E, il mercato di gennaio, sempre a detta del direttore francese, sarà anche fatto con l’idea di dare una squadra a chi succederà a Ranieri pronta ad essere messa in campo. Insomma, delle caratteristiche specifiche. E i nomi che circolano adesso sono due: il sogno, che si chiama Carlo Ancelotti, e quello che potrebbe essere un sogno, ma un po’ di meno, che porta il nome di Massimiliano Allegri. Proprio quest’ultimo, secondo le ultime informazioni che sono arrivate dall’Inghilterra, sembrava essere vicino, e anche molto, al West Ham. Ma a quanto pare le cose potrebbero andare in maniera diversa.

Niente Allegri: è Potter il prescelto

La notizia è messa nero su bianco dal portale tribalfootball.com, che cita il Mail nel proprio articolo. Si parla di Potter come possibile sostituto di Lopetegui: “L’ex allenatore di Chelsea e Brighton è quello che il West Ham vuole a lungo termine. Il club spera di poterlo convincere”. Insomma, Allegri potrebbe rimanere libero e magari chissà, anche avvicinarsi in maniera importante alla Roma nel corso delle prossime settimane.

“Vogliamo anticipare e trovare una grande coerenza – ha detto ieri Ghisolfi – mercato invernale e scelta del nuovo allenatore sono legati. Non so se sarà italiano o straniero, ma l’identità è importante”. Insomma, tutto lascia presagire intanto ad un allenatore che giochi a tre dietro, così come la Roma sta facendo da un po’ di tempo a questa parte. E Allegri, sappiamo benissimo, che ama impostare le sue squadre in questo modo. Potrebbe essere un ulteriore indizio.