Via libera Friedkin, accordo raggiunto: annuncio ufficiale in arrivo

Nuova clamorosa indiscrezione che coinvolge direttamente i Friedkin: il via libera è arrivato, non si torna più indietro

Archiviato l’importante successo ottenuto in Europa League contro il Braga, per la Roma è già tempo di voltare pagina e guardare con attenzione i prossimi impegni ufficiali. Nel frattempo, però, al ‘fervore’ e al movimento sul campo corrisponde anche un certo dinamismo dietro la scrivania.

Tralasciando almeno per un momento la parentesi mercato, campo di stretta pertinenza di Ghisolfi, i Friedkin stanno continuando a calamitare importanti indiscrezioni. L’ultima, in ordine di tempo, arriva dall’Inghilterra ed è stata rilanciata con forza da Sky Sport News. L’autorevole fonte britannica, infatti, ha riferito che i Friedkin avrebbero ottenuto l’approvazione da parte della Premier League per diventare i nuovi proprietari dell’Everton. Serviva soltanto quest’ultimo tassello per sbloccare a livello burocratico una situazione ormai delineata nelle sue linee essenziali: il via libera è arrivato. A tal proposito, l’annuncio ufficiale del closing definitivo è attesa nel corso della prossima settimana ma ormai non ci sono più dubbi: il gruppo Friedkin rileverà le quote di maggioranza dei Toffees, che attualmente occupano il quindicesimo posto in classifica a quota quattordici punti.