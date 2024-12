Calciomercato Roma, 25 milioni e plusvalenza da capogiro

Calciomercato Roma. Qualcosa inizia concretamente a muoversi anche dalle parti di Trigoria. Gennaio, ed il mercato invernale, si avvicinano.

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, non perde occasioni per incensare il nuovo, e terzo, tecnico della Roma, Claudio Ranieri. Lo ha fatto nel difficile inizio, complice un calendario quasi proibitivo, figurarsi ora che arrivano anche le prime vittorie scaccia-crisi.

Si avvicina sempre più il momento in cui la collaborazione, i continui colloqui, le osservazioni del tecnico e le risposte ‘tecniche’ del direttore sportivo si trasformino in iniziative concrete. La sessione invernale di gennaio potrebbe prevedere l’arrivo a Trigoria di nuovi volti da assicurare alla rosa di Claudio Ranieri. In tal senso, però, non sono assolutamente da escludersi possibili cessioni che potrebbero finanziare gli ingressi stessi. Quanto poi risulta al media spagnolo fichajes.net è qualcosa che potrebbe cambiare non poco la strategia mercantile, e le finanze stesse, della società giallorossa.

Calciomercato Roma. Evan N’Dicka saluta Trigoria

Obite Evan N’Dicka, classe 1999, difensore francese, naturalizzato ivoriano, punto di forza della Roma e della nazionale ivoriana, è un dichiarato obiettivo dell’Atletico Madrid.

Il ‘Cholo’ Diego Simeone sta forzando la sua società dei ‘materassi’ affinché provi ad affondare il colpo. Piace il difensore della Roma. Di N’Dicka piace la sua capacità di giocare d’anticipo, di essere insuperabile nel gioco aereo e quel suo piede morbido capace di far ripartire il gioco da dietro. Per questo la società iberica è pronta a mettere sul tavolo della società giallorossa un’offerta vicina ai 25 milioni di euro. Arrivato alla Roma nell’estate del 2023 a parametro zero proveniente dalla Bundesliga, per la precisione dall’Eintracht Francoforte, la cessione di N’Dicka a 25 milioni di euro rappresenterebbe un’importante plusvalenza per la Roma. Denari freschi da immettere nuovamente sul mercato e trovare nuovi N’Dicka.

Anche se non sarà facile.