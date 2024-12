Calciomercato Roma, incontro e firma: addio Juve

Calciomercato Roma, incontro per la firma. In questo modo i giallorossi vogliono mettere ko la Juventus. La situazione aggiornata

In casa Roma non è solo il momento di guardare al mercato di gennaio, ormai imminente. Ma bisogna anche pensare a quelli che sono i rinnovi da far firmare nel minor tempo possibile per evitare il rischio di scippo.

Ce n’è uno in particolare che in questo momento, almeno stando alle indicazioni che sono arrivate da Filippo Biafora, sta tenendo sugli attenti Ghisolfi. Anche perché nel mezzo c’è stato l’interesse della Juventus che, come riportato da TuttoSport un po’ di tempo fa, ha annusato il colpo a parametro zero. Ma la Roma, dal proprio canto, non vuole in nessun modo perdere il giocatore quindi nel corso degli ultimi giorni ci sono stati dei contatti per capire come muoversi. E per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Roma, incontro per il rinnovo di Marin

Parliamo del portiere della Primavera, nato in Brasile ma con passaporto italiano, Renato Marin. Diciotto anni, è uno dei migliori elementi della rosa di Falsini. L’estremo difensore ha un accordo con il club giallorosso fino al prossimo 30 giugno, e se fino a poco tempo fa sembrava comunque assai più probabile un addio che una permanenza, le cose al momento sono letteralmente cambiate.

A una specifica domanda di un utente su X, Biafora, giornalista de Il Tempo, ha risposto in questo modo: “In questi giorni c’è stato un nuovo incontro. Passi avanti e sensazioni positive. Ma non è ancora fatta“. Insomma, si va avanti e si tratta ad oltranza per arrivare alla firma. E chissà, magari un accordo, si spera, potrebbe pure arrivare nelle prossime ore e questo permetterebbero alla Roma non solo di avere il portiere per la Primavera per il prossimo anno, ma anche di avere un elemento senza dubbio in grado di ricoprire un ruolo importante in Prima Squadra nelle prossime stagioni.