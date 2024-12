Cortocircuito Roma-Juventus: lo hanno già ‘mandato’ via

Cortocircuito Roma-Juventus, l’hanno subito cacciato via. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulla ricerca del centravanti.

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, mantiene alta la concentrazione sul mese di dicembre, consapevole dell’importanza di migliorare la posizione in campionato prima di intervenire sul mercato invernale. L’obiettivo è identificare le aree della squadra che necessitano di rinforzi, con particolare attenzione alla ricerca di un vice per Artem Dovbyk. Eldor Shomurodov non ha finora soddisfatto le aspettative, e Paulo Dybala non può essere impiegato costantemente nel ruolo di falso nove.

Tra i nomi valutati per potenziare l’attacco giallorosso emerge quello di Beto, ex attaccante dell’Udinese, attualmente in forza all’Everton. Il giocatore portoghese, trasferitosi al club inglese nell’agosto 2023 per circa 30 milioni di euro, ha finora giocato in poche occasioni e si trova in una situazione che lo potrebbe portare ben volentieri a ricercare nuove opportunità, anche lontano da una Premier League in cui ha avuto non poche difficoltà a inserirsi e confermarsi.

Beto ‘mandato’ via: c’è l’annuncio che coinvolge anche Roma e Juventus

L’Everton preferirebbe, ad oggi, una cessione a titolo definitivo piuttosto che un prestito con obbligo di riscatto. Questa posizione potrebbe favorire la Roma, dove un eventuale arrivo di Beto offrirebbe a Ranieri una valida alternativa a Dovbyk, aumentando le opzioni offensive della squadra e permettendo una gestione più oculata delle risorse durante la seconda parte della stagione.

Tuttavia, la concorrenza per l’attaccante portoghese non è nulla, come ricordano recenti accostamenti alla Juventus ma anche alla sponda granata della città di Torino. Intanto, l’ex osservatore del Goodison Park, Bryan King, intervistato in esclusiva da Goodison News, ha commentato apertamente la situazione di Beto, rivelando che il giocatore non è affatto soddisfatto della sua esperienza al Merseyside.

“La strada per Beto all’Everton sembra ormai compromessa. Non vuoi giocatori scontenti all’interno di un club. Questa potrebbe essere un’occasione per lui di partire in prestito con un’opzione di riscatto, una soluzione che sembra vantaggiosa sia per l’Everton sia per il giocatore. Il club deve quindi trovare un accordo, e il giocatore deve andare avanti. È chiaro che non è felice, perché se lo fosse, non starebbe cercando di andarsene, no?”