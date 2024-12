Donnarumma al posto di Svilar: gennaio di fuoco. Intreccio clamoroso quello che potrebbe nascere tra i due portieri. La Roma guarda con interesse

Dopo un po’ di tempo, dai tempi di Allison praticamente, la Roma sembra aver trovato un portiere assai affidabile che può serenamente giocare tutte le partite e che soprattutto rende sempre allo stesso modo. Quasi in maniera impeccabile.

Svilar, colpo giallorosso a parametro zero, dallo scorso gennaio ha preso il posto di Rui Patricio (al quale poi non è stato rinnovato il contratto) e ha blindato i pali giallorossi. Un colpo a zero che potrebbe anche regalare una clamorosa plusvalenza, come sappiamo, perché su di lui, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercatonews.com, ci sarebbero gli occhi del Manchester United, che potrebbe cedere Onana in Arabia Saudita viste le evidenti difficoltà che l’ex estremo nerazzurro dell’Inter ha riscontrato nel corso degli ultimi anni.

Calciomercato Roma, che intreccio Svilar-Donnarumma

Non solo su Svilar, ma lo United a quanto pare sarebbero interessato anche a Donnarumma del Psg. Profilo che, secondo il sito citato prima, interesserebbe anche alla Roma nel caso i Red Devils dovessero fare un’offerta clamorosa per il portiere giallorosso nel corso delle prossime sessioni di mercato.

C’è evidentemente un ostacolo, che è relativo allo stipendio di Donnarumma che quando ha firmato in Francia si è accordato per la bellezza di 10milioni di euro all’anno. Tantissimi soldi che i giallorossi non possono investire. Però c’è un fatto, che si deve per forza di cose tenere in considerazione: qualora il portiere decidesse di salutare, per un ritorno in Serie A potrebbe anche decidere di abbassare le richieste. E siccome l’Inter ha preso Martinez, al Milan non c’è possibilità di ritorno, e alla Juventus con Di Gregorio si sono messi a posto per diverso tempo, allora la soluzione potrebbe essere appunto quella giallorossa. Sarebbe incredibile.