Emergenza totale Roma, UFFICIALE: out in sei

Emergenza totale Roma, UFFICIALE: quante defezioni per una partita importantissima. Ecco il bollettino medico

Il momento è critico, così come vi abbiamo spiegato questa mattina. E adesso, la Roma, nel dare la formazione ufficiale del match che tra pochi minuti si giocherà sul campo del Napoli, ha anche ufficializzato quelle che sono le condizioni mediche di molte calciatrici.

Diciamo onestamente che non sappiamo se poteva andare peggio. Perché oltre ai problemi fisici di Viens, nemmeno convocata, di Haavi, che ha un taglio sopra il ginocchio con dei punti che non le hanno permesso di giocare contro il Wolfsburg, e gli infortuni di lungo corso di Valdezate e Lukasova, che di fatto hanno concluso in anticipo la propria stagione, le ultime notizie rendono l’idea di un momento nerissimo. A questo ci dobbiamo pure mettere dentro anche il mancato recupero di Pilgrim, la quale, dopo degli illusori segnali positivi, si è confermata fuori condizione.

Emergenza totale Roma, UFFICIALE: la situazione

Una serie di pedine importanti non giocheranno nel match di oggi contro le campane, che mette in palio dei punti pesantissimi e che è, poi, l’ultimo impegno in campionato del 2024. A mancare all’appello ecco anche Di Guglielmo, la quale aveva accusato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro durante Wolfsburg-Roma.

Quindi, in totale sono ben sei le calciatrici che il tecnico Alessandro Spugna non avrà a disposizione. E detto questo, vista anche l’inutilità ai fini della classifica della gara contro il Galatasaray in programma martedì sera al Tre Fontane, e visto che il primo impegno del 2025 mette subito in palio un trofeo, è ampiamente prevedibile che per loro, l’anno solare, sia finito in anticipo.