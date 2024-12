Ultim’ora Roma, esami dopo la Coppa: partenza a rischio

Ultim’ora Roma, esami dopo la Coppa. La partenza per la trasferta è a forte rischio. In due sotto osservazione per il match di campionato

Una settimana particolare, che si chiuderà oggi con l’ultima partita di Serie A dell’anno. La Roma femminile di Alessandro Spugna affronta il Napoli alle 15 con diversi problemi. Soprattutto fisici. Ma prima andiamo a capire come, mentalmente, sta la squadra.

Contro il Wolfsburg, mercoledì, è arrivata una legnata difficile da digerire che ha eliminato la Roma dalla Champions League. Martedì ultima dell’anno al Tre Fontane contro il Galatasaray per il saluto con i tifosi. Poi, il primo appuntamento del 2025 metterà subito un palio un trofeo: la Supercoppa Italiana nella finale di La Spezia contro la Fiorentina. E, il tecnico, spera di recuperare qualcuna visto che, nel match di oggi, ci potrebbero essere moltissime assenze.

Roma, assenze pesantissime contro il Napoli

Sì, oltre Viens e Haavi, che difficilmente saranno della partita, secondo Il Romanista in edicola questa mattina anche Di Gugliemo e Thogersen sono in dubbio. Entrambe infatti in Champions League hanno chiesto il cambio e sicuramente non sono nelle migliori condizioni, quindi la loro presenza è assai difficile.

Ed è anche per questo motivo che ieri la Roma ha deciso, come sempre successo nel corso degli anni, di non rendere pubblica la lista delle convocate. Sarà una Roma incerottata in una partita determinante per il futuro della stagione in una giornata nella quale, inoltre, domani c’è pure lo scontro diretto tra Fiorentina e Juventus che potrebbe far accorciare le distanze in classifica. Ma tutto passa dalla gara di oggi che fino a pochi mesi fa sarebbe stata classificata solamente come una routine e invece, questo gruppo, deve fare anche pretattica.