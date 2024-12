Accordo raggiunto con la Juve: Giuntoli anticipa il Bayern Monaco

Ecco le ultime in merito alla delicata situazione che attende Cristiano Giuntoli sul mercato di gennaio, durante il quale avverranno diversi colpi per i bianconeri

Se parlando ad esempio di Atalanta e Lazio l’intera penisola parrebbe essere d’accordo nell’affermare la bontà dei due progetti, la Juventus di Thiago Motta è senza dubbio alcuno il tema più discusso della Serie A.

Da una parta chi dopo una serie interminabile di pareggi sembrerebbe essersi già stancato della gestione Motta, dall’altra chi, al contrario, crede che per saggiare la qualità di un progetto a lungo termine come quello di Giuntoli e del tecnico italo-brasiliano occorra ben più di qualche settimana e una manciata di punti di distanza dalla vetta.

Di certo in pochi ieri sera si sarebbero aspettati l’ennesimo pareggio – giunto peraltro nei minuti di recupero – con un Venezia a dir poco in difficoltà (come ben manifestato dall’ultima posizione in classifica). Se questa volta non sono mancati i gol attesi e le occasioni in zona Vlahovic, il disastro è stato compiuto dalla linea difensiva, capace di subire due gol sugli unici due tiri in porta dei veneti.

In tal senso inizia a consolidarsi la tesi secondo cui la solidità delle prime giornate di campionato era una diretta conseguenza della presenza di Gleison Bremer a capo della difesa. Non a caso l’assoluta priorità di calciomercato che sta sottraendo ore di sonno a Cristiano Giuntoli riguarda proprio il sostituto del raffinato gigante brasiliano. Ecco le ultime sulla frenetica ricerca bianconera.

Skriniar ad un passo dalla Juventus: accordo raggiunto

I nomi orbitati intorno al pianeta Juventus nel corso delle ultime settimane sono stati svariati, ma vi è una figura che sembrerebbe essere stata immune al passare del tempo e al modificarsi degli equilibri in gioco. Il calciatore in questione risponde al nome di Milan Skriniar, il quale è dovuto oramai il protagonista assoluto tra i corridoi della Continassa.

Difatti, secondo quanto riportato sul profilo X (Twitter) di PSG Inside Actus, i bianconeri e l’ex Inter avrebbero già raggiunto un accordo che lo riporterebbe in Italia già a partire da gennaio.

Il centrale slovacco non ha infatti alcuna intenzione di trattenersi ulteriormente a Parigi, dove le sue qualità non sono affatto valorizzate dalle gerarchie di Luis Enrique.

Se tali voci dovessero confermarsi nel corso di gennaio, Giuntoli si ritroverebbe ad anticipare svariati club europei intrigati dalla figura di Skriniar, come ad esempio il Bayern Monaco di Vincent Kompany.