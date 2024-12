Milan e Juventus ci ‘ricascano’: prestito accettato

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti che toccano in maniera importante anche le due big di Serie A: ecco cosa sta succedendo

Reduci da un mese che definire problematico in termini di punti sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, il Milan e la Juventus guardano alla prossima sessione invernale di calciomercato con la prospettiva di puntellare i rispettivi organici con innesti mirati.

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che sia i rossoneri che i bianconeri stanno evidenziando delle lacune strutturali piuttosto evidenti a cui le rispettive aree tecniche sono chiamate a porre ripario. Ovviamente, la ricerca di soluzioni interessanti con cui aumentare il ventaglio di alternative a disposizione dei due allenatori sarà coniugato alla necessità di chiudere affari sostenibili a bilancio o comunque con formule non impattanti nell’immediato. Sebbene la priorità della Juventus sia quella di puntellare una difesa rimasta orfana di due calciatori importanti come Bremer e Cabal, Giuntoli sta scandagliando anche altre zone di campo. Si inseriscono proprio in quest’ottica, del resto, le ultime indiscrezioni che hanno accostato una vecchia conoscenza della Serie A proprio ai bianconeri.

Calciomercato Juventus e Milan, la posizione del Chelsea su Casadei

In tempi e in modi diversi, infatti, un profilo come quello di Cesare Casadei è finito sulla scrivania dell’area tecnica della Juventus. Jolly duttile, in grado di fare da spola tra centrocampo e attacco, il prospetto cresciuto prima nelle giovanili del Cesena e poi in quelle dell’Inter piace e non pochi a diversi club in giro per l’Europa. Dopo una prima parte di stagione nella quale non è riuscito a ritagliarsi spazio tra le file del Chelsea, il classe 2003 potrebbe fare le valigie per ritrovare stimoli e motivazioni.

Sulle tracce di Casadei – come noto – si sono messe anche Juventus e Milan. I bianconeri e i rossoneri, però, se la dovranno vedere con una concorrenza piuttosto folta che comprende – tra le altre – anche Feyenoord e Betis. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna, però, potrebbe contribuire a cambiare le carte in tavola. Secondo quanto evidenziato da As, infatti, il Chelsea avrebbe dato il suo benestare alla possibile uscita di Casadei, purché essa si materializzi solo ed esclusivamente con la formula del prestito secco. I Blues, infatti, continuano a puntare molto sul ‘tuttocampista’ italiano e non sarebbero affatto intenzionati a perderne il controllo sul cartellino. Apertura sì, ma ‘condizionata’: staremo a vedere cosa succederà.