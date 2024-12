Offerta ufficiale in arrivo: lascia subito la Roma

Offerta ufficiale e doppio addio ai giallorossi: lascia subito la Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta attraversando un periodo complesso, caratterizzato da risultati altalenanti e da una serie di infortuni che hanno messo a dura prova la rosa. Dovbyk, acquistato per garantire peso offensivo, sta affrontando problemi fisici che ne limitano l’impiego, costringendo l’allenatore Claudio Ranieri a schierare Paulo Dybala come punta centrale e a centellinare l’uso dell’ucraino.

In vista della riapertura del calciomercato a gennaio, la dirigenza giallorossa sta valutando, non a caso, l’acquisto di un vice-Dovbyk per assicurare maggiore profondità al reparto offensivo. Tra i nomi circolati, spicca quello di Beto, ex attaccante dell’Udinese attualmente in forza all’Everton, che potrebbe rappresentare una valida alternativa per l’attacco romanista.

Addio Zalewski, offerta ufficiale del Fenerbahce: le ultime dalla Turchia

Il mese di gennaio potrebbe, però, portare novità significative anche sul fronte delle cessioni. Nicola Zalewski, esterno polacco classe 2002, è al centro di numerose voci di mercato. Dopo essere stato vicino al trasferimento al Galatasaray la scorsa estate, senza che l’affare si concretizzasse, Zalewski è ora nel mirino del Fenerbahce, allenato da José Mourinho, che lo ha lanciato in prima squadra durante la sua esperienza alla Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni del Fanatik, il club turco avrebbe intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni del giovane esterno polacco, con la firma che potrebbe essere solo una questione di tempo. La cessione di Zalewski permetterebbe alla Roma di ottenere una significativa plusvalenza, utile per finanziare eventuali acquisti e per riequilibrare il bilancio societario, oltre che a depennare un nome ormai in scadenza contrattuale e ben lungi dal vantare la centralità nel progetto

La situazione di Zalewski è particolarmente delicata, considerando proprio la sua situazione contrattuale: il giocatore potrebbe decidere di attendere la fine della stagione per liberarsi a parametro zero, ma l’interesse concreto dalla Turchia potrebbe accelerare i tempi per una sua partenza già nella finestra di mercato invernale.

La su citata fonte parla, infatti, addirittura di conto alla rovescia, specificando l’ufficialità di un’offerta che parrebbe destinata a portare il numero 59 lontano dalla Capitale già nelle prossime settimane.