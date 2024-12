Probabili formazioni Como-Roma, da Pellegrini a Dovbyk: Ranieri lo ha fatto di nuovo

Probabili formazioni Como-Roma, da Pellegrini a Dovbyk. Queste le possibili scelte di Ranieri in vista della delicata trasferta di oggi pomeriggio.

La Roma di Claudio Ranieri continua la sua risalita in un campionato che, finora, ha riservato più ombre che luci. Dopo un inizio stentato, i giallorossi sembrano aver trovato la strada giusta grazie a una serie di risultati incoraggianti, culminati nella convincente vittoria in Europa League contro il Braga per 3-0. Questo successo europeo, unito al poker rifilato al Lecce nell’ultima giornata di campionato, ha rilanciato le ambizioni della squadra, ora dodicesima in classifica con 16 punti.

Tuttavia, il cammino resta irto di difficoltà. Gli infortuni e l’instabilità tattica hanno penalizzato la Roma nella prima parte della stagione, con prestazioni altalenanti e un gioco a tratti poco incisivo. Ranieri, richiamato per portare ordine e pragmatismo, sta lavorando per consolidare una squadra che sembra finalmente trovare compattezza. Il prossimo ostacolo è la delicata trasferta di Como, un match che rappresenta un banco di prova fondamentale per confermare i progressi.

Probabili formazioni Como-Roma, Dybala falso nove e Pellegrini titolare: le ultime

Domenica alle 18, la Roma sarà ospite del Como allo stadio Sinigaglia per la 16ª giornata di Serie A. La squadra di Fabregas, quartultima con 12 punti, è reduce da due pareggi consecutivi contro Monza e Venezia e lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. La Roma, invece, punta a proseguire la sua striscia positiva.

Le probabili formazioni vedono il Como schierato con un 4-2-3-1: in porta Reina, difesa composta da Van der Brempt, Goldaniga, Kempf e Iovine, mediana con Engelhardt e Da Cunha, e il trio Strefezza, Paz e Fadera alle spalle di Belotti.

La Roma risponderà con un 3-4-2-1, con ogni probabilità. Tra i pali Svilar, difesa a tre con Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni agiranno Abdulhamid e Angelino, mentre in mediana ci saranno Konè e Pisilli. In attacco, Dybala sarà supportato da Pellegrini ed El Shaarawy. Scelte, da un lato, attese e già preventivabili, al netto di alcune decisioni che Ranieri non ha ancora del tutto disambiguato.

Oltre a quella relativa alla possibile conferma d Pellegrini dal primo minuto dopo il goal con il Braga, arrivato in seguito ad una relegazione in panchina durata per tre partite di campionato, va segnalata anche la situazione Dovbyk. Ranieri ha confermato come il centravanti non sia ancora al 100%: ecco, dunque, che potrebbe apparire nuovamente Dybala in posizione di falso nove.

La partita sarà visibile su DAZN, SkyGo, Now e in diretta tv su Sky Sport. Per Ranieri, il Como rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per continuare a scalare la classifica e regalare un nuovo capitolo di fiducia ai tifosi.