Sostituzione lampo per infortunio: a rischio per la Roma

Il cambio si è reso necessario dopo che ha provato invano a stringere i denti: la sua presenza nel corso della gara contro la Roma potrebbe essere in dubbio

Mancano pochi istanti al fischio d’inizio della gara tra Como e Romo. Appuntamento tutt’altro che banale, al quale gli uomini di Ranieri si presentano con il desiderio di dare continuità agli ultimi impegni ufficiali che hanno visto Dybala e compagni prima battere il Lecce e poi imporsi contro il Braga in Europa League.

Dopo aver sfidato la compagine di Fabregas, i giallorossi se la vedranno prima con la Sampdoria in Coppa Italia e poi con il Parma nel lunch match domenicale del 22 dicembre. La sfida contro i ducali, sotto questo punto di vista, potrebbe rappresentare un ulteriore trampolino di lancio per la Roma che, stando così le cose, non può più permettersi passi falsi ed è chiamata ad ottenere punti pesanti a stretto giro di posta. Il match tra la Roma e il Parma, però, potrebbe subito prendere un atteso protagonista. Nei primi minuti della gara contro l’Hellas Verona – poi persa in maniera rocambolesca – il Parma ha infatti perso per infortunio Estevez, uscito all’ottavo minuto di gioco. In attesa degli esami strumentali di rito che contribuiranno a fornire una diagnosi più accurata, per il centrocampista gialloblu ha accusato un problema al flessore della gamba destra. Stando così le cose, la sua presenza all’Olimpico è tutt’altro che scontata: ad ogni modo, vi forniremo nuovi ragguagli quando trapeleranno ulteriori novità in tal senso.