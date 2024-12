Via in prestito secco: la Roma ha già risposto

Via in prestito secco. Eppur si muove il mercato giallorosso. In entrata ed in uscita. Le ultime novità disegnano uno scenario inatteso.

Tra breve gli ultimi impegni ufficiali del 2024 lasceranno spazio alle trattative della sessione invernale di mercato. Quale sarà il ruolo e, soprattutto, le intenzioni della società giallorossa sul fronte acquisti-cessioni non è dato sapere con certezza.

La Roma società ha già dato, e tanto, in termini economici durante la precedente sessione. Per gli eventuali ‘ritocchi’ invernali occorrerà fare di necessità virtù, giocare sull’eventuale possibilità di prestiti o intraprendere la strada più difficile: cedere prospetti giovani e dal venire assicurato. La società giallorossa ha di queste risorse ma Florent Ghisolfi le vorrebbe utilizzare come ‘soluzioni estreme’ soltanto per arrivare poi ad un acquisto fortemente desiderato e di spessore. Il mercato, però, non può sempre accontentare ogni desiderio. E c’è chi ha messo gli occhi su un giovane talento che nel frattempo prosegue la sua crescita a Trigoria. La conferma arriva direttamente dalle pagine di elgoldigital.com.

Via in prestito secco. Lo ha deciso Ghisolfi

Dalla Spagna arriva la conferma di come una grande della Liga insegua un talento giallorosso. Il club in questione è il Valencia e l’obiettivo da centrare per gli spagnoli è “Buba” Sangaré Traoré, classe 2007, terzino destro spagnolo della Roma.

Il Valencia si è dato un obiettivo primario in vista della prossima sessione di mercato: acquisire un terzino destro e l’idea di riportare in patria il giovane talento giallorosso si rinforza ogni giorno di più. “Buba” Sangaré Traoré è giunto nella capitale la scorsa estate per una somma pari a 1,5 milioni di euro. Il nuovo tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, non sembra tenere molto in considerazione lo spagnolo e questo ha incoraggiato il Valencia. Il club spagnolo lo vorrebbe prendere in prestito. La Roma potrebbe anche essere interessata all’operazione ma vorrebbe mettere in cassaforte un’eventuale affare inserendo nella formula del prestito l’obbligo di riscatto. “Buba” Sangaré Traoré, una probabile uscita che può aprire diversi scenari in entrata.