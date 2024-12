Accordo in Serie A e Roma avvisata: addio senza rinnovo

Calciomercato Roma, un danno dopo l’altro: preaccordo e firma in Serie A. C’è l’annuncio che spiega tutto.

La Roma sta attraversando un periodo di difficoltà, con risultati deludenti che hanno portato la squadra a soli due punti dalla zona retrocessione. La recente sconfitta contro il Como ha ulteriormente evidenziato le carenze nella rosa, spingendo la dirigenza a pianificare una rivoluzione nel mercato di gennaio.

I Friedkin, proprietari del club, sono determinati a intervenire con decisione per invertire la rotta. Si prevede una serie di cessioni, con otto giocatori sulla lista dei partenti, tra cui nomi di spicco come Paulo Dybala. Parallelamente, sono in corso trattative per l’acquisto di nuovi rinforzi. Tra i nomi accostati alla Roma figurano profili offensivi come Giacomo Raspadori e Beto, entrambi visti come possibili soluzioni per rafforzare l’attacco.

Tuttavia, oltre agli acquisti esterni, la Roma sta valutando l’opportunità di valorizzare i talenti del proprio settore giovanile. L’inserimento di giovani promettenti come Niccolò Pisilli potrebbe rappresentare una risorsa importante per la prima squadra. Pisilli ha già mostrato qualità notevoli nelle sue apparizioni con la Primavera, attirando l’attenzione dello staff tecnico.

Calciomercato Roma, le ultime sul rinnovo di Marin

Un altro esempio potenzialmente significativo è quello di Renato Marin, portiere della Primavera, per il quale giungono aggiornamenti sul fronte delle trattative per il rinnovo del contratto. Del giovane giocatore se ne parla un gran bene, come ben restituiscono anche gli accostamenti a club come la stessa Juventus.

Proprio in un momento in cui il mercato di gennaio si presenta come potenzialmente cruciale e nel pieno di un contesto di rinnovamento, è fondamentale che la Roma non sottovaluti l’importanza di integrare giovani talenti provenienti dal vivaio, affiancandoli a nuovi acquisti di esperienza. Una strategia del genere potrebbe garantire non solo un immediato miglioramento delle prestazioni, ma anche una solida base per il futuro del club.

Sul fronte Marin, arriva l’annuncio nella diretta live Twitch di Asromalive.it. “L’agente di Marin ha un preaccordo con una squadra in Serie A, ma il giocatore non ha deciso: la speranza della Roma è che lui voglia legarsi alla Roma e imporsi sui procuratori. Non è detto che non rinnovi. È ora che si inizi a valorizzare chi già hai in rosa“.

Una situazione in piena evoluzione e dalla quale potrebbe dipendere anche la ‘reputazione’ di un club e una dirigenza come quella giallorossa, alle prese con un momento di difficoltà sottintendente grandi cambiamenti ma anche la capacità di saper prendere scelte visionarie e lungimiranti, a maggior ragione se relative ai giovani e spesso fruttuosi elementi del proprio settore giovanile.