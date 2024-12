Firma gratis con la big: Roma spalle al muro

Firma gratis con la big e addio Roma: il club giallorosso si trova spalle al muro. Le ultime di calciomercato.

La Roma sta attraversando un periodo di crisi profonda, culminato nella sconfitta per 2-0 contro il Como, che ha segnato la settima debacle nelle ultime nove partite. Questo risultato ha fatto precipitare i giallorossi al dodicesimo posto in classifica, con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La partita contro il Como ha evidenziato nuovamente le fragilità della squadra, nonostante un inizio aggressivo. L’assenza di Mats Hummels, fuori per un’indisposizione durante il riscaldamento, ha ulteriormente indebolito la difesa. Il Como, guidato da un brillante Nico Paz, ha saputo approfittare delle debolezze romaniste, segnando due gol nei minuti di recupero.

In questo contesto, l’arrivo di Claudio Ranieri, al suo terzo incarico sulla panchina giallorossa, non ha ancora prodotto i risultati sperati. Nonostante l’entusiasmo iniziale dei tifosi, il tecnico romano non è riuscito ancora a invertire la rotta, con la squadra che continua a mostrare segni di cedimento sia fisico che mentale.

Calciomercato Roma, il giovane Levak mette le ali: assalto gratis a giugno

La dirigenza è chiamata a intervenire con decisione per risollevare le sorti della squadra. Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un’opportunità per rinforzare l’organico, ma sarà fondamentale anche lavorare sull’aspetto psicologico dei giocatori, affinché ritrovino fiducia e determinazione.

Il momentaccio della Roma, come emerso in giornata, ha portato anche i Friedkin a ponderare possibili decisioni rivoluzionarie già a gennaio, alle quali bisogna aggiungere anche novità riportate da Calciomercato.it relative al settore giovanile. La Roma, infatti, si trova di fronte a una nuova sfida sul mercato: trattenere Sergej Levak, giovane talento croato della Primavera, sempre più al centro di attenzioni da parte di club internazionali.

Il contratto del classe 2006, che scade a giugno, rappresenta un nodo cruciale per il club giallorosso, che rischia di veder partire uno dei suoi prospetti più promettenti a parametro zero. Levak, centrocampista di 195 cm, è stato paragonato al campione spagnolo Rodri per le sue qualità tecniche, fisiche e la straordinaria visione di gioco. Queste caratteristiche hanno attirato l’interesse di diverse squadre europee. In prima fila il Getafe, che avrebbe già avviato contatti con l’entourage del giocatore, ma anche giganti come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Salisburgo sembrano pronti a inserirsi nella corsa.

La Roma sta lavorando per convincere il giovane a rinnovare, con la possibilità di un futuro in prima squadra già dalla prossima stagione. Tuttavia, la pressione dei grandi club potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile, considerando l’appeal e le risorse economiche delle pretendenti. Il futuro di Levak rimane incerto, ma la sua crescita continua a confermare il valore del vivaio romanista, pur mettendo in luce le difficoltà nel blindare i propri gioielli.