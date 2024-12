Terremoto Roma, i Friedkin alzano la voce: rivoluzione annunciata

Terremoto Roma, dopo la sconfitta contro il Como che di fatto ha fatto sprofondare di nuovo i giallorossi, intervento a gamba tesa dei Friedkin

Un vero e proprio terremoto dentro la Roma. Perché stavolta i Friedkin hanno davvero perso la pazienza. La sconfitta contro il Como, arrivata nel recupero dopo un secondo tempo troppo rinunciatario per essere vero, ha fatto scattare la proprietà americana.

I quotidiani in edicola questa mattina, infatti, riportano una notizia importante che apre a degli scenari clamorosi già durante il mese di gennaio. Sì, se fino al momento a pagare sono stati soprattutto gli allenatori, con quattro cambi in un anno che alla fine hanno portato Ranieri, adesso le scelte vedranno protagoniste il gruppo. E ovviamente, il tecnico, non si tocca: a Claudio fiducia totale anche perché sarà quello che nei prossimi mesi prenderà, insieme a Ghisolfi e con l’ultimo sì che arriverà dai Friedkin, la decisione per quanto riguarda il nuovo allenatore.

Terremoto Roma, a gennaio si cambia

E allora ecco che la profonda rivoluzione che ci sarà dentro la rosa prenderà il via già tra un paio di settimane. Non c’è più tempo da perdere dopo gli investimenti per oltre 100milioni di euro che sono stati fatti in estate. Via chi non viene considerato più un elemento in grado di dare qualcosa e magari al posto dei due-tre innesti programmati, ce ne potrebbero essere un po’ di più. Insomma, qualcosa che non si era mai visto prima e difficilmente vedremo. Ma la pazienza ha un limite per tutti.

Non conosciamo, al momento, o almeno non sono usciti fuori ufficialmente, i nomi di chi verrà messo sul mercato. Ma è evidente che sono moltissimi quelli che rischiano il taglio e forse tra questi ci potrebbe essere anche qualche senatore. Vedremo cosa succederà, ma dentro le segrete stanze di Trigoria sarà un gennaio davvero caldo, come sicuramente non si vedeva da tempo. E mercoledì all’Olimpico contro la Sampdoria in Coppa Italia – che deve essere per forza di cose presa con il giusto spirito a differenza degli altri anni – non è esclusa una contestazione nei confronti di una squadra che non riesce a tirarsi su.