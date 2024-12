Un titolarissimo a rischio per la Roma: infortunio e lungo stop

La diagnosi è una vera e propria ‘sentenza’ e lo terrà fuori dai campi di gioco per oltre un mese: così salta la sfida contro la Roma

Ragionare sugli errori commessi e provare a ripartire. Non ha altra scelta la Roma di Claudio Ranieri, il cui percorso di crescita è stato assolutamente ridimensionato dal risultato del confronto contro il Como. Quando il peggio sembrava ormai alle spalle, i giallorossi sono scesi in campo molli e poco combattivi. Urge un cambio di passo immediato, insomma, anche perché il calendario non ammette repliche.

Il tecnico di Testaccio, però, si aspetta risposte positive anche dall’infermeria, visti i tanti infortuni che hanno privato Ranieri di pedine importanti. Quella degli indisponibili, in realtà, è una spada di Damocle che sta affliggendo anche altre squadre. Tra queste, anche il Napoli di Antonio Conte. In giornata, infatti, è arrivata l’ufficialità dell’infortunio accorso ad Alessandro Buongiorno, che nel corso dell’allenamento odierno ha rimediato una frattura a due vertebre lombari.

Napoli, Buongiorno rischia di saltare anche la Roma

Una perdita sicuramente pesante per gli Azzurri, vista la centralità dell’ex difensore del Torino nel progetto tecnico di Conte. Il Napoli, infatti, rischia di perdere il suo difensore per oltre un mese.

Come evidenziato da calciomercato.it, si prospetta almeno un mese e mezzo di stop per il ‘gigante’ del Napoli che, dunque, ritornerà probabilmente ad inizio febbraio. Qualora dovesse essere rispettata la tabella di marcia, il totale recupero di Buongiorno è atteso dopo la sfida contro la Roma in programma il 2 febbraio; match che il difensore centrale di Conte, dunque, rischia seriamente di saltare. Staremo a vedere cosa succederà nel corso delle prossime settimane: vi terremo aggiornati.