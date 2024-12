Accordo e rescissione anticipata: la Roma saluta l’ex allenatore. Dopo i giallorossi è pronto alla nuova avventura in Premier League

Uno stipendio in meno da pagare? Forse. Almeno questo sarebbe il sogno della Roma che non solo ha diversi giocatori in uscita e quindi andrebbe al risparmio (ma se uno esce uno entra, altrimenti per Ranieri è durissima), ma c’è da dire che i Friedkin hanno a bilancio la bellezza di tre allenatori da pagare.

Il primo è Daniele De Rossi, che ha ancora due anni e mezzo di contratto. Uno stipendio anche bello importante quello che DDR riceve ogni mese dalla Roma. La proprietà ha deciso di esonerarlo sapendo di doverlo continuare a pagare. Ma nonostante questo la decisione, arrivata all’inizio di settembre, è stata portata avanti. L’ultimo, ovvio, è quello di Claudio Ranieri, che ha firmato come allenatore fino al termine della stagione e che poi si siederà dietro la scrivania, per altri due anni, alla ricerca intanto del proprio erede, ma anche per cercare di aiutare i Friedkin nella gestione di un club come quello capitolino. Nel mezzo, ovviamente, c’è stato Ivan Juric che ha firmato fino al termine della stagione e che per questo motivo è è bilancio appunto fino a giugno. Ma forse i Friedkin potrebbero svincolarsi da questo contratto.

Accordo e addio Juric: piace al Southampton

Sì, perché l’ex tecnico della Roma potrebbe trovare presto una nuova sistemazione, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Marco Conterio. C’è la possibilità di un’esperienza in Premier League per Juric.

“Dopo l’esonero di Russell Martin, il Southampton potrebbe ripartire da Ivan Juric. L’ex tecnico della Roma è un nome caldo per la panchina dei Saints“: questo è il testo del Tweet che Conterio ha pubblicato. Quindi il croato potrebbe presto trovare un’altra sistemazione e liberare la Roma dal suo contratto. Di certo con il club giallorosso non ci sarà nessun problema per trovare un accordo su quella che inevitabilmente, e comunque, sarà un’inevitabile buonuscita.