Addio Dybala, riecco la clausola: Roma avvisata, ha già deciso

La Roma giocherà domani in Coppa Italia contro la Sampdoria, ma a tenere banco in queste ore è il futuro di Paulo Dybala.

Dopo aver perso domenica scorsa in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas, la Roma di Claudio Ranieri deve di nuovo scendere in campo. Domani sera, infatti, il team capitolino ospiterà allo Stadio Olimpico la Sampdoria di Leonardo Semplici per disputare l’ottavo di finale di Coppa Italia.

Tuttavia, al netto della gara contro il club doriano, in casa Roma in queste ultime ore si è parlato tantissimo sul futuro di Paulo Dybala. Quest’ultimo, infatti, potrebbe lasciare la squadra capitolina già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Lo stesso Claudio Ranieri, esattamente nella conferenza stampa della vigilia del match di Coppa Italia contro la Sampdoria, ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro di Dybala: “A me piace averlo, ma se ha altre priorità”. Queste parole del tecnico, di fatto, aprono all’addio del giocatore argentino. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare delle importanti novità.

Roma, dal 1 gennaio tornerà in vigore la clausola che ha fatto saltare il passaggio di Dybala in Arabia Saudita

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Mirko Calemme, giornalista di ‘AS’, Paulo Dybala non ha aperto ( almeno fino a questo momento) all’ipotesi di diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Quest’ultimo ha offerto all’argentino circa 10 milioni di euro a stagione.

Il contratto di Dybala con la Roma, nel frattempo, si rinnoverà automaticamente per un’ulteriore stagione se giocherà altrei 4-5 match. La volontà dell’argentino, così come l’estate scorsa, è quella di continuare ad essere un giocatore del team capitolino. La Roma ed il Galatasaray (che vuole il giocatore gratis) hanno fino al 31 dicembre per convincere l’ex Juve a lasciare la Serie A.

Mentre dal 1 gennaio tornerà in vigore la clausola grazie alla quale Paulo Dybala può dire la sua sulla cifra del trasferimento. Da ricordare che quest’ultimo dettaglio fece saltare il passaggio dell’attaccante in Arabia Saudita.