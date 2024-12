Bye Bye Ghisolfi: la Roma ha già il nuovo DS

Roma, anche Ghisolfi è in bilico. E ci sono delle novità importanti anche per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo. La situazione

La rivoluzione della Roma non toccherà solamente i giocatori. Lo sappiamo. Intanto c’è da dire che i Friedkin, ormai, per quanto riguarda il ruolo di nuovo CEO, avrebbero deciso di puntare tutto su Perrelli. Quindi una fumata bianca, con annesso annuncio, è attesa a breve.

Ma non solo, c’è un altro dirigente che rischia, dopo un solo anno, di essere mandato via. E come vi abbiamo anticipato ieri il nome di Ghisolfi è uno di quelli attenzionati dalla proprietà. Non è detto che rimanga alla fine di questa stagione, gli americani metteranno le carte davanti e tireranno le somme, ma c’è di più, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dall’edizione romana del Corriere della Sera.

Roma, c’è già il nuovo diesse

In un articolo apparso tra le colonne del più importante quotidiano italiano, vengono fatte delle domande sul futuro della Roma alle quali vengono immediatamente date delle risposte. Relative al tema Ghisolfi, ce ne sono un paio che rendono l’idea di quello che è il momento della Roma.

“La posizione di Ghisolfi come ds è solida? No. C’è un ds che aspetta? Sì. Ha già lavorato in Italia? Sì, in passato“. Insomma, il francese non è sicuro di rimanere e a quanto sembra la Roma ha già messo mano alla questione contattando qualcuno. L’attesa, ovviamente, indica che un contatto ci sia stato. Non si conosce il nome, ovviamente, e non viene fatto nel pezzo in questione, ma evidente che c’è un profilo che la Roma sta attenzionando da diverso tempo e che potrebbe essere il nuovo direttore sportivo. Magari portando con sé, anche, quello che sarà il nuovo allenatore. Ma in questo caso c’è anche da capire quale sarà l’indicazione che arriverà direttamente da Claudio Ranieri.