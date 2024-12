Conte sgasa: addio Juve e colpo scudetto

Conte sgasa: addio Juventus e colpo scudetto per il Napoli. Le attenzioni degli azzurri tutte sul centravanti accostato con insistenza alla squadra bianconera

Manca pochissimo, poi a differenza di quelle che sono state le sessioni di mercato invernali degli altri anni, c’è la sensazione che ci possano essere davvero i botti. E non solo all’estero, ma anche e soprattutto in Italia che, effettivamente, è quello che interessa a noi.

Sono moltissime le squadre che si muoveranno: dalla Juventus – che deve prendere un difensore e forse un attaccante – al Napoli, che punta a vincere lo scudetto visto che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia è il solo obiettivo rimasto. Senza dimenticare la Roma, con i Friedkin che dopo la sconfitta contro il Como hanno deciso di far partire immediatamente una rivoluzione. Insomma, ci si aspetta davvero tanto. In questo caso, comunque, ci focalizziamo sull’attaccante che Juve e Napoli cercano. E gli azzurri potrebbero fare un grosso sgarbo ai bianconeri.

Conte sgasa: il Napoli su Kolo Muani

Da un po’ di tempo, infatti, il profilo del 26enne del Psg Kolo Muani è accostato alla Vecchia Signora: un profilo molto interessante e siccome con Luis Enrique oltre a giocare relativamente poco non sta convincendo più di tanto, l’addio appare possibile.

Beh, non c’è solo la Juventus: ma anche Arsenal, Newcastle, West Ham e Manchester United senza il giornalista Ekem Konur. E sempre secondo la stessa fonte ci sarebbe stato anche l’inserimento del Napoli. Gli azzurri quindi sarebbero pronti allo scippo ai bianconeri e, dopo l’infortunio di Buongiorno, che ne avrà per circa due mesi, non è detto che Conte non decida di andare all’assalto di quei difensori che nel corso di questi mesi sono stati accostati alla sua ex squadra. Sì, senza dubbio alcuno sarà davvero un gennaio di fuoco.