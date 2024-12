Dybala al Galatasaray: tutte le cifre dell’addio alla Roma

Dybala al Galatasaray: l’addio della Joya si avvicina. Ecco tutte le cifre che potrebbero portare l’argentino lontano da Trigoria

L’avventura di Paulo Dybala dentro la Roma sembra essere vicina alla conclusione. Già in estate sembrava che il giocatore dovesse lasciare Trigoria, poi un dietrofront improvviso e la permanenza nella Capitale.

Ma qualcosa, evidentemente, non è come prima. Tant’è che in vista del prossimo mercato di gennaio, la situazione, si potrebbe ripresentare. Il Galatasaray ha alzato il pressing e ha l’intenzione di portare Dybala in giallorosso. Stessi colori di quelli della Roma ma un campionato totalmente diverso. L’agente, come vi abbiamo riportato prima, è già all’opera per cercare di trovare una soluzione e Di Marzio, sul proprio sito, ha svelato quelle che sono le cifre dell’affare.

Dybala al Galatasaray: l’offerta alla Joya

Come sappiamo Dybala ha un contratto fino alla fine di questa stagione che si potrebbe rinnovare in automatico nel momento in cui l’attaccante raggiungesse un certo numero di presenze di almeno 45′. Manca poco (7 per la precisione) affinché questo avvenga, a meno che, appunto, non parta prima.

“L’offerta al giocatore – si legge sul sito del giornalista di Sky – si aggira attorno ai 10 milioni, stile ingaggio Oshimen. La volontà di Dybala però a gennaio non sarebbe quella di salutare la Roma, a meno che la società non decida pubblicamente di venderlo e quindi liberarlo”. I turchi vorrebbero prenderlo a zero, vista la scadenza del contratto, o comunque dargli un minimo indennizzo. Mentre, chiude Di Marzio, non c’è mai stato un faccia a faccia con il club per il rinnovo. La sensazione è che l’addio in questo caso possa essere davvero vicino, anche per via di quelle che sono le intenzione dei Friedkin, che vi abbiamo riportato ieri, della voglia della proprietà di mettere in atto una vera e propria rivoluzione.