Dybala via dalla Roma: arriva l’annuncio ufficiale. Dopo le indiscrezioni di mercato parla direttamente un membro della società turca

Dybala via dalla Roma. Stamattina i tifosi giallorossi si sono svegliati, o per meglio dire hanno preso il caffè di metà mattinata con questa notizia: il forte pressing del Galatasaray sull’attaccante argentino.

L’agente della Joya ha già incontrato i dirigenti turchi, sono girate delle immagini che ne certificano, appunto, l’avvenuto incontro. Di Marzio ha già messo nero su bianco quelle che sono le cifre del possibile addio e, a chiudere il quadro dopo le indiscrezioni sono anche arrivate le parole di un altissimo dirigente, nell’organigramma societario, del club turco. Che, di fatto, ha ufficializzato quella che è la situazione al momento.

Dybala via dalla Roma: parla il vicepresidente del Galatasaray

In un video pubblicato dal portale turco su X, Fanatik, il vicepresidente del Galatasaray Metin Öztürk, annuncia senza nessun problema che Paulo Dybala è realmente un obiettivo della squadra di Istanbul che è alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Mauro Icardi che ha di fatto chiuso in anticipo la stagione del centravanti argentino.

“So che ci sono iniziative riguardo Dybala” ha confermato il dirigente che quindi, a differenza di quanto succede in Italia, non si nasconde dietro a un dito e parla apertamente della questione che si è venuta a creare. Insomma, se fino a poche ore fa tutto queste voci si potevano serenamente catalogare sotto la voce indiscrezioni, adesso il tutto ha fatto il passo verso il livello successivo, vale a dire l’ufficialità della trattativa. E se la scorsa estate l’addio di Dybala alla Roma è stato ad un passo, e poi non si è concretizzato, dopo tutto quello che è successo in questi mesi crediamo sia davvero vicino.