Addio Dybala e nuovo allenatore, Ghisolfi ha già deciso

Dall’addio di Dybala alla scelta del nuovo allenatore, arriva l’annuncio di Ghisolfi che spiega tutto. Ecco le sue parole prima di Roma-Sampdoria.

La Roma si prepara ad affrontare la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia, in una stagione finora deludente. L’allenatore Claudio Ranieri ha optato per un modulo 3-4-2-1, schierando Ryan tra i pali e una difesa composta da Celik, Ndicka ed Hermoso; centrocampo con Zalewski, Pisilli, Paredes e Angelino; sulla trequarti Saelemaekers e Baldanzi a supporto dell’unica punta Dovbyk.

La Sampdoria, guidata da Leonardo Semplici, risponde con un 4-3-3: Vismara in porta; linea difensiva con Venuti, Meulensteen, Vulikic e Veroli; a centrocampo Akisanmiro, Yepes e Vieira; tridente offensivo formato da Borini, Leonardi e Pedrola. A pochi minuti dal fischio di inizio, restano vivide alcune delle questioni più importanti in casa Roma, soprattutto in vista di gennaio.

Sul fronte del calciomercato, la Roma sta affrontando voci riguardanti Paulo Dybala. Il Galatasaray avrebbe offerto all’attaccante argentino un contratto con un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro netti annui. Tuttavia, il contratto di Dybala con la Roma prevede un rinnovo automatico per una stagione al raggiungimento di un certo numero di presenze, con un salario di 8 milioni netti più 2 di bonus.

Da Dybala al nuovo allenatore: le parole di Ghisolfi prima di Roma-Sampdoria

Dybala ha già rifiutato offerte dall’Arabia Saudita e sembra intenzionato a rimanere a Roma fino al termine della stagione, anche se la clausola rescissoria di 12 milioni, attiva dal 1º gennaio, potrebbe facilitare una sua eventuale partenza.

Per quanto riguarda la panchina, Ranieri, attualmente alla guida della squadra, assumerà un ruolo dirigenziale al termine della stagione e sarà coinvolto nella scelta del nuovo allenatore. Il club sta valutando diversi profili, non limitandosi a tecnici italiani, ma considerando l’importanza della conoscenza della Serie A come fattore determinante. Prima della gara contro la Sampdoria, il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha dichiarato in modo chiaro come la Roma resti vigile proprio sulle due questioni appena riferite, così esprimendosi su Dybala e la stessa scelta del tecnico che succederà a Ranieri.

“Sì, non stiamo facendo un buon campionato e siamo lontani dagli obiettivi. Questo conferisce ancora più importanza alla Coppa Italia e all’Europa League. Vogliamo giocare con intensità e aggressività, che non si sono viste a Como. Ho già detto che vogliamo migliorare la squadra in 2-3 ruoli e non vogliamo fare qualcosa tanto per. Dobbiamo essere certi di prendere giocatori che migliorino la squadra con qualità e mentalità”.

“Per Dybala è l’inizio dei rumors, conosciamo la sua importanza per la squadra e il suo amore per la Roma. Se qualcosa arriva, ascolteremo, ma Dybala è molto importante per noi. Per il momento nessun contatto con altri club”.

“Non faremo l’annuncio del nuovo allenatore entro Capodanno: non vogliamo aspettare sei mesi, ma vogliamo anticipare, prendendo però tempo per ponderare una buona scelta. Guardiamo tutti, non solo italiani, ma la conoscenza della Serie A da parte del nuovo allenatore sarà un fattore“.