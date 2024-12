Blitz del Manchester City, addio Juventus: proposta accettata

Juventus, dall’Inghilterra: i Citizens sono pronti ad anticipare i bianconeri, mettendo nel mirino un obiettivo di mercato (anche) dei bianconeri. Lo scenario

Benché maturata al cospetto di una squadra infarcita di seconde linee, la vittoria contro il Cagliari ha permesso alla Juventus di strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, rasserenando l’ambiente bianconero dopo le difficoltà emerse nell’ultima settimana. Le difficoltà palesate in questa prima parte di stagione dagli uomini di Thiago Motta, però, non possono passare sotto silenzio e stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica in casa bianconera.

Oltre all’acquisto di (almeno) un difensore in grado di prendere il posto di Gleison Bremer, i bianconeri potrebbero decidere di valutare con estrema attenzione l’ipotesi di un acquisto per il reparto offensivo. Il lungo recupero dall’infortunio di Arkadiusz Milik e il rebus rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic, del resto, impongono scelte oculate nel medio-lungo periodo. Lo sa bene Cristiano Giuntoli che, intanto, sta continuando a tastare il terreno per capire quale possa essere la strada più percorribile nel mercato di gennaio. Impossibile che la Juve opti per l’acquisto a titolo definitivo di un attaccante; molto più probabile, invece, che l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ provi a spuntare un prestito con diritto di riscatto. Del resto, rientrerebbe proprio in quest’alveo la suggestione Zirkzee che, però, il Manchester United non vorrebbe cedere in prestito nel corso del mercato di riparazione.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani e Ferguson nel mirino del Manchester City

Un altro profilo accostato in tempi e in modi diversi alla Juventus è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese in forza al Psg, utilizzato con il contagocce da Luis Enrique, si sta guardando per capire se ci siano gli effettivi margini di una partenza anticipata. La Juve ha già da tempo allacciato i contatti per sondare il terreno, ma la concorrenza è comunque molto folta.

Secondo quanto riferito da GiveMeSport, infatti, sulle tracce del classe ’98 nativo di Bondy si sarebbe messo anche il Manchester City. Dopo aver ceduto Alvarez all’Atletico Madrid, infatti, gli Sky Blues sono rimasti orfani di un vice Haaland all’altezza. Ecco perché il club inglese avrebbe cominciato a battere diverse piste per l’attacco. Sulla scrivania dell’area tecnica del club inglese, infatti, sarebbero finiti i nomi di Kolo Muani e Ferguson, rientrati nelle scorse settimane anche in orbita Juve. L’attaccante del Brighton, inoltre, rappresenta un profilo credibile anche per la Roma, alla ricerca di un vice Dovbyk con cui far rifiatare l’attaccante ucraino. Così come la Juventus, però, anche il Manchester City vorrebbe imbastire l’operazione Kolo Muani solo con la formula del prestito. Seguiranno aggiornamenti.