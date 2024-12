Formazioni UFFICIALI Roma-Sampdoria: la decisione su Dybala e Pellegrini

Roma-Sampdoria, manca sempre meno al fischio di inizio della sfida valevole per i quarti di Coppa Italia. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Ranieri e Semplici.

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per l’attesissimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria. La gara, che prenderà il via alle 21:00, rappresenta un momento cruciale per i giallorossi, reduci da una settimana complicata e determinati a riscattarsi. Claudio Ranieri, che in passato ha guidato entrambe le squadre, si affida alla spinta del pubblico di casa per ritrovare fiducia e concretezza in una stagione che finora ha regalato più ombre che luci.

La Roma, scossa dalla recente sconfitta contro il Como, si presenta con la necessità di reagire. L’umore nello spogliatoio non è dei migliori, ma la Coppa Italia potrebbe rappresentare un’occasione per rilanciare ambizioni e morale. La Sampdoria, dal canto suo, si presenta all’Olimpico con rinnovato entusiasmo dopo l’arrivo del nuovo tecnico Leonardo Semplici. La sconfitta contro il Como, arrivata con due reti nei minuti di recupero, ha lasciato il segno. La Roma ha mostrato gravi lacune nella gestione dei momenti decisivi, un problema che si trascina da tempo.

Formazioni UFFICIALI Roma-Sampdoria:

Ranieri sa che una nuova battuta d’arresto potrebbe avere ripercussioni pesanti, sia a livello di classifica che sul piano psicologico. La Sampdoria, con la leggerezza di chi ha poco da perdere, arriva, invece, a Roma con l’intenzione di giocare la partita della vita, consapevole che un risultato positivo potrebbe dare nuova linfa al progetto tecnico.

La sfida di questa sera sarà un potenziale spartiacque per la stagione della Roma. I tifosi, delusi ma ancora speranzosi, si aspettano una reazione di carattere, con un Olimpico pronto ad accogliere la squadra con il suo consueto calore, ma ora tocca ai giocatori rispondere sul campo.

La Coppa Italia offre l’opportunità di rimettersi in carreggiata: tutto dipenderà dall’approccio e dalla voglia di vincere. Proprio in questi minuti, intanto, sono state disvelate le scelte ufficiali di formazione, che permettono di avere maggiore chiarezza rispetto alle notizie delle ultime ore circa conferme ed esclusioni.

Roma (3-4-2-1): Ryan; Celik, N’Dicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Saelemaekers; Dovbyk