Probabili formazioni Roma-Sampdoria, non solo Dybala: Ranieri ne cambia quattro

Probabili formazioni Roma-Sampdoria, così Ranieri e Semplici per la gara di Coppa Italia di questa sera. Le ultime novità.

La Roma sta attraversando un periodo particolarmente delicato. Attualmente al 12º posto in Serie A, la squadra ha già cambiato tre allenatori in questa stagione: De Rossi, Juric e, più recentemente, Claudio Ranieri. La vittoria per 4-1 contro il Lecce ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, ma la crisi di risultati rimane evidente.

In questo contesto, emergono voci insistenti anche sul futuro di Paulo Dybala, che non alleggeriscono certamente la pesantezza del momento. Il Galatasaray ha manifestato un forte interesse per l’attaccante argentino, offrendo un contratto da circa 10 milioni di euro netti a stagione. Il suo agente, Carlos Novel, è stato avvistato a Istanbul per discutere i dettagli dell’operazione, con la situazione contrattuale del 21 che resta particolare.

Il suo accordo con la Roma scade a giugno, ma una clausola prevede il rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di un determinato numero di presenze, con un ingaggio di 8 milioni di euro netti più 2 di bonus. Le notizie di ieri avevano restituito consapevolezza nella possibile apertura dell’argentino allo scenario di addio alla Roma, che avrebbe nel frattempo già sondato alcune piste per futuri sostituti.

Probabili formazioni Roma-Sampdoria:

Claudio Ranieri, attuale tecnico giallorosso, ha commentato la situazione, lasciando intendere una possibile apertura alla cessione di Dybala, qualora il giocatore esprima il desiderio di partire.

Ore e momenti a dir poco delicati e concitati, che si incastrano in una parentesi già difficoltosa e che, soprattutto, non devono distrarre da una stagione difficilissima ma ancora in piena evoluzione. In particolar modo, non va dimenticato dell’impegno odierno in Coppa Italia contro la Sampdoria, da affrontare con la massima concentrazione e determinazione possibile per superare gli ottavi di finale e proseguire questo percorso in modo degno.

Motivo di interrogazione e attesa, oltre alla risposta della squadra dopo la beffarda sconfitta di Como, è anche rappresentata dalle possibili scelte di formazione di Claudio Ranieri. Quest’ultimo sembra orientato a schierare una formazione con Svilar in porta; difesa a tre composta da Celik, Ndicka e Hermoso; centrocampo con Abdulhamid e Angelino sulle fasce, Pisilli e Paredes centrali; Saelemaekers e Baldanzi a supporto dell’unica punta Dovbyk. Dybala dovrebbe partire dalla panchina, mentre Hummels non ha recuperato dalla febbre e Mancini è squalificato.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Baldanzi; Dovbyk.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici

La partita sarà trasmessa su Italia 1, con possibilità di fruizione streaming attraverso Mediaset Infinity.