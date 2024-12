Rinnovo Dybala senza clausola: la Roma ha già risposto

Calciomercato Roma, retroscena Dybala: ecco cosa è successo alla fine del mese di settembre. La situazione in casa giallorossa è questa

Da ieri mattina a questa parte tiene banco una sola questione: Dybala. Come sappiamo il Galatasaray ha alzato il pressing sul giocatore e lo vorrebbe prendere a gennaio.

Anche sfruttando, in tutto questo, la scadenza contrattuale della Joya e quel contratto che ancora non si è rinnovato in maniera automatica. I Friedkin comunque, come vi abbiamo spiegato prima, non vorrebbero perdere del tutto a zero il calciatore, insomma, non hanno nessuna intenzione di regalare il cartellino e chiedono tra i 3 e i 4 milioni di euro. Al giocatore invece è stato proposto un contratto di due anni e mezzo a 25milioni: una montagna di soldi che potrebbero fare la differenza.

Retroscena Dybala: la proposta alla Roma

Ma c’è un altro fatto, che dimostra evidentemente una cosa: e cioè mette in ulteriore evidenza la volontà del club giallorosso. A svelarlo è Il Romanista, che parla di una proposta arrivata alla società direttamente dall’entourage dell’argentino.

“Una volta andata via la Souloukou – viene messo nero su bianco sul giornale che parla solo della Roma – con cui i rapporti erano ormai saturi, Novel a fine settembre ha chiamato Ghisolfi mostrando la disponibilità da parte sua e del calciatore a sedersi intorno ad un tavolo per trattare un nuovo contratto, togliendo ogni tipo di clausola, compresa quella dei 12milioni di euro, e spalmando magari l’oneroso ingaggio. Chiamata alla quale, fino a ieri, non c’è stato ulteriore seguito”. Insomma, una chiamata senza risposta, una proposta per rimanere in giallorosso che per il momento è caduta nel vuoto. E adesso ecco che si è aperto lo spiraglio verso la Turchia, con il Galatasaray pronto a mettere sul piatto un’offerta importante.