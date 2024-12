Dybala al Galatasaray, le cifre dell’accordo: la decisione dei Friedkin

Dybala al Galatasaray: l’affondo dei turchi ormai è noto e spuntano ulteriori dettagli sulle cifre dell’affare. La decisione della Roma

Ieri è esplosa la bomba Dybala al Galatasaray. Oggi escono ulteriori dettagli sulle cifre del possibile addio della Joya già a gennaio. E inoltre viene messa in evidenza, almeno stando alle informazioni del Corriere dello Sport, quella che sarebbe l’intenzione della Joya.

Ma andiamo con ordine: un incontro tra l’agente dell’argentino e il club turco ha fatto capire che c’è la concreta possibilità di un addio, immediato. E la sensazione, così come era successo nello scorso agosto, anche se qualche mese fa era stati gli arabi a trattate Dybala, è che tutto dipenda dal giocatore. A differenza, però, di un club che gioca un campionato minore e che non ha chissà quale ambizione europea, il Galatasaray è una squadra diversa, che gioca l’Europa League e che vuole tornare in Champions League. Anche sotto questo punto di vista la cosa è oggettivamente diversa.

Dybala al Galatasaray: la Roma chiede 3-4milioni

E la Roma in tutto questo, secondo il quotidiano romano in edicola questa mattina, vuole cedere Dybala per non fare scattare quel rinnovo automatico a 8milioni di euro all’anno che i Friekdin avevano inserito nell’accordo pensando ovviamente alla qualificazione Champions che non è mai arrivata.

Non vogliono cederlo gratis, gli americani, ma vogliono un indennizzo anche perché vorrebbe dire plusvalenza, visto che la Joya è arrivata a parametro zero: si dovrebbe trovare un accordo sui 3-4 milioni di euro, e per Dybala sarebbe pronto un contratto di due anni e mezzo per un totale di 25milioni di euro. Cinque nei prossimi sei mesi, poi dieci all’anno. Insomma, le cifre in ballo sono queste e potrebbero fare la differenza. Senza dimenticare, infine, che dal primo al quindici gennaio Dybala si potrebbe liberare grazie alla clausola da 12milioni di euro. Ma è difficile che qualcuno paghi quella cifra, soprattutto perché dovrebbe rimanere a scadenza il prossimo mese senza quelle partite che rimangono per il rinnovo.