Salah alla Juventus: l’accordo che cambia tutto

Salah alla Juventus: clamorosa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra. I bianconeri hanno messo gli occhi sull’egiziano. La risposta è già arrivata

Salah alla Juventus. Detto così sembra proprio fantamercato, e forse lo è. Però, viste anche le notizie che sono uscite fuori nel corso delle ultime ore, con i bianconeri che sarebbero interessati a Tonali, allora tutti si può dire tranne che la Juventus non sia pronta a stupire nella prossima sessione di mercato.

Direte voi: ma se Salah ha trovato un accordo con il Liverpool per il rinnovo contrattuale, che ci azzecca in questo momento il suo accostato alla Juve? Ci azzecca, eccome. Ma andiamo con ordine. L’egiziano, ex Fiorentina e Roma in Italia, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Per molti mesi si è pensato che potesse finire così la storia d’amore con i Reds, ma nelle ultime settimane le parti si sono riavvicinate tant’è che adesso un accordo per il prolungamento appare vicino. Così vicino che sembrerebbe, secondo quanto scritto da Team Talk, che manchi solo l’annuncio ufficiale. Ma sono state molte, le pretendenti, sempre secondo il sito appena citato, che avevamo messo gli occhi su Salah. E tra queste c’erano anche i bianconeri.

Salah alla Juventus: l’accordo fa saltare tutto

Salah avrebbe ringraziato, dopo aver stretto la mano, o quasi, i dirigenti del Liverpool, tutte quelle squadre che gli hanno messo sotto il naso una proposta contrattuale: Al Hilal, Barcellona, Juventus, Al Nassr, Inter Miami, Al Ittihad, Al Ahli e Zamalek. Assalti tutti respinti, per il momento.

Ma questa operazione di mercato che la Juventus aveva deciso di impostare, dimostra un fatto importante: i bianconeri hanno deciso di alzare l’asticella e hanno capito che forse i colpi piazzati la passata estate non bastano per tornare a vincere in Italia e per cercare di andare avanti il più possibile in Europa.