Tonali alla Juve: Giuntoli cede due big

Tonali alla Juve: bomba clamorosa di mercato uscita fuori questa mattina. Giuntoli vuole l’ex Milan ed è disposto a cedere due big. Lo scenario

Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi: il mercato di gennaio potrebbe regalare dei colpi clamorosi alle squadre di Serie A. Colpi che fanno girare la testa ai tifosi con la Juventus che, a quanto pare, è quella più attiva ed è quella che potrebbe fare la parte proprio del leone.

La bomba la sgancia questa mattina il Corriere dello Sport in edicola. Un articolo a firma del direttore del giornale, Ivan Zazzaroni. Un summit di mercato dentro i bianconeri, andato in scena lunedì scorso, ha scoperchiato le carte in tavola: per risolvere i problemi della squadra di Motta il direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, ha deciso di investire. E sul piatto potrebbe mettere due cartellini pesantissimi per arrivare all’obiettivo: Fagioli, il primo, ma si sapeva, e soprattutto Yildiz, diventato sacrificabile dopo l’esplosione di Conceicao che rimarrà a Torino anche la prossima stagione. Soldi da incassare per arrivare al colpaccio clamoroso.

Tonali alla Juve: Fagioli e Yildiz i sacrificabili

La Juventus vuole Tonali. Boom. Il centrocampista del Newcastle sembra essere deciso a lasciare la Premier League e la via di fuga potrebbe essere proprio la Juventus: servono 55milioni di euro per il cartellino che sono tantissimi soldi, troppi forse per le casse bianconere in questo momento, ma il colpo sarebbe sicuramente realizzabile se Giuntoli riuscisse a piazzare quei calciatori citati prima.

Appare complicato, si legge ancora, ma non si possono escludere sorprese perché Motta vorrebbe una mezzala dinamica, ma anche di un difensore, e in quella riunione alla quale erano presenti, si legge ancora, oltre a Giuntoli anche Stefano Stefanelli (capo scouting) e Francesco Romano, da anni vicino al direttore dell’area tecnica della Juventus, si è parlato anche di Skriniar, che da tempo vuole lasciare il Psg. Insomma, la Juventus fa sul serio. E Tonali sarebbe davvero un colpo clamoroso.