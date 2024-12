Calciomercato Roma, addio lampo: vola dal grande ex

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato piuttosto movimentata per la Roma, che sta valutando diverse occasioni sia in entrata che in uscita: le ultime

Quella che sta per aprire ufficialmente i battenti è una sessione invernale di calciomercato che si prospetta densa di importanti cambiamenti strutturali in casa Roma. A tal proposito, non poche le piste monitorate con attenzione dai giallorossi, chiamati ad un restyling strutturale del proprio organico.

Del resto non sono poche le zone del campo attenzionate da Ghisolfi. A cominciare dalle corsie esterne, che anche in questo primo scorcio di stagione hanno denotato importanti lacune, per proseguire con eventuali innesti per la linea arretrata. Il tutto senza trascurare quelle uscite che, in un senso o nell’altro, dovrebbero animare le prossime settimane. Tema, quest’ultimo, che ci permette di spostare l’orizzonte su un calciatore che fin qui ha deluso le attese quando chiamato in causa. Stiamo parlando di Mario Hermoso, il cui futuro potrebbe essere clamorosamente lontano dalla Capitale sin dal mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, il Fenerbahçe fa sul serio per Hermoso

A riferirlo è il sito haberturk.com che riferisce come il profilo dell’ex centrale dell’Atletico Madrid sia prepotentemente finito nel mirino del Fenerbahçe. Alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare il proprio reparto difensivo, José Mourinho avrebbe chiesto alla propria area tecnica un tentativo concreto per Hermoso.

Dopo essere stato accostato al Real Madrid dopo i tanti infortuni che avevano falcidiato la retroguardia di Ancelotti, dunque, per Hermoso potrebbe aprirsi anche un ‘canale’ con la Turchia. Ecco perché l’area tecnica del Fenerbahçe, nel caso in cui valutasse scenari propizi e fiutasse il colpo con decisione, potrebbe fare un tentativo concreto per portare il centrale della Roma in gialloblu. Dopo gli spifferi dei giorni scorsi, dunque, a giudicare dalle indiscrezioni trapelate dalla Turchia il binomio Hermoso-Fenerbahçe rappresenta molto più di una semplice suggestione. Scenario in aggiornamento.