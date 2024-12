Dall’Inter al Real Madrid: affare choc, svolta improvvisa

Dall’Inter al Real Madrid. Una grande operazione potrebbe prendere forma nel cuore dell’inverno per ‘sbocciare’ poi in piena estate. Per quale obiettivo?

Nemmeno il clima natalizio riesce a distogliere lo sguardo e le attenzioni dal mercato che verrà. La sessione di gennaio rappresenta per tanti un’opportunità da cogliere al volo. Anche per i più grandi club d’Europa.

La Coppa Intercontinentale può rappresentare una prima forte scossa stagionale per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano sta vivendo la sua stagione più difficile da quando è seduto sulla panchina dei Bianchi di Spagna. L’attacco più forte del mondo, Vinicius, Bellingham, Mbappé non riesce, se non sporadicamente, a mostrare l’infinito potenziale a disposizione. L’ottavo titolo mondiale per club potrebbe sollevare lo spirito del Real Madrid e rilanciare il ‘famelico’ desiderio di diventare sempre più forti. Magari pianificando un altro grande acquisto. Magari in Italia, zona Milano.

Dall’Inter al Real Madrid. Alessandro Bastoni se ne va

Il club più prestigioso del mondo cerca solo e soltanto i migliori prospetti del pianeta. Ormai siamo abituati ad immaginare come i migliori giocatori del mondo siano altrove e non calchino i terreni della nostra Serie A.

Invece di talenti è ricco il nostro campionato. Talenti come Alessandro Bastoni, classe 1999, difensore centrale dell’Inter e della nazionale azzurra. Su di lui ha messo gli occhi il club di Florentino Perez. Il Real Madrid vuole Alessandro Bastoni. L’Inter di Beppe Marotta non intende privarsi del suo centrale considerato una delle colonne dell’Inter attuale e di quella che il massimo dirigente nerazzurro sta programmando per l’immediato futuro.

Difficile, però, resistere al fascino unico della ‘camiseta blanca’ e chissà che una grande offerta proveniente dalla Spagna non metta in difficoltà il numero uno nerazzurro. Il Real Madrid vuole ringiovanire il suo pacchetto arretrato ed Alessandro Bastoni è considerato un elemento ‘perfetto’ per lo stile di gioco madridista. I Bianchi di Spagna vorrebbero chiudere prima che si muova la concorrenza ed il prezzo del nerazzurro s’impenni.

Ad oggi 60 milioni di euro potrebbero bastare a Beppe Marotta?