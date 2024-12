Addio Juve: Haaland umiliato e affare da 35 milioni

Ecco le ultime in merito alla frenetica sessione di mercato che attende la Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta

Si tratta indubbiamente di una delle stagioni più affascinanti e stupefacenti del terzo millennio nostrano, durante la quale sorprese e colpi di scena sembrerebbero essere merce piuttosto diffusa nella penisola.

Basterebbe dare un rapido sguardo alla classifica per accorgersi dell’affascinante terremoto di gerarchie che ha colpito la massima lega italiana nel corso delle ultime settimane, durante le quali alcune delle formazioni più blasonate della storia italiana si sono trovate relegate a zone della classifica a dir poco inaspettate.

Il bipolare Milan di Fonseca è ottavo, la Juventus sperimentale di Motta è sesta e la desolata Roma di Ranieri dodicesima… la frizzante e splendida Atalanta di Gasperini prima e in zona Champions transita oramai da svariati giorni la Fiorentina di Palladino.. e chi se lo sarebbe mai aspettato ad agosto? Tifosi e appassionati sono ancora frastornati, ma per alcune delle sorprese negative della stagione continua ad aleggiare un clima di ottimismo. È senza dubbio alcuno il caso della Juventus di Motta e Giuntoli che, al contrario di Milan e Roma, sembrerebbe ancora credere nella riuscita di una stagione sinora piuttosto complessa.

Non è un caso che dai corridoi della Continassa continuino a filtrare manifestazioni di fiducia da parte della dirigenza nei confronti di Motta, il quale a gennaio potrà certamente contare su una nuova sfornata di rinforzi. Vi sono in particolare due priorità che stanno sottraendo ore di sonno all’ex direttore sportivo del Napoli e nelle scorse ore sono emerse delle novità di rilievo proprio in relazione all’imminente mercato di gennaio.

La Juve su Hancko, ma il Tottenham spinge forte

Oltre alla volontà di portare a Torino un vice Vlahovic che possa fornire a Motta delle soluzioni alternative – l’ex tecnico del Bologna sembrerebbe aver manifestato la necessità di poter schierare anche un centravanti più propenso al dialogo tra le linee, come fu per Zirkzee nella scorsa stagione -, l’ex centrocampista di Barcellona e Inter dovrà certamente beneficiare di un degno sostituto di Gleison Bremer, il cui infortunio sembrerebbe aver minato dalle fondamenta l’economia difensiva della Vecchia Signora.

Svariati i nomi segnati sul taccuino di Giuntoli per l’inverno, tra i quali spicca anche quello di David Hancko, attualmente in forze al Feyenoord. Divenuto noto ai più per una prestazione sontuosa compiuta in Champions al cospetto di sua imponenza Erling Braut Haaland, il classe ‘97 sloveno gode di una valutazione di circa 35 milioni di euro.

Tuttavia, secondo quanto riportato da TBR Football, pare che il Tottenham di Postecoglou sia in vantaggio per la sessione invernale, il che potrebbe significare un profilo in meno da sondare per Giuntoli.