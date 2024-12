Il Milan lo strappa alla Juventus: il pre accordo segna la svolta

Il Milan è pronto a far saltare il banco, ritagliandosi spazi di manovra interessanti: così la Juventus gli dice definitivamente addio

Con la rotonda vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari ormai alle spalle, la Juventus di Thiago Motta sta già mettendo nel mirino i prossimi impegni ufficiali che tra campionato e Champions League chiameranno lo scacchiere bianconero ad autentiche prove del nove. Intanto, l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare uno scacchiere tattico che presenta ancora lacune piuttosto evidenti.

Ecco perché uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli continua ad essere quell’attacco che, se si esclude Dusan Vlahovic, non ha ancora un’identità ben precisa. Complici i problemi fisici accorsi a Milik, certo, ma anche e soprattutto a causa delle scelte di mercato varate in estate. Da qui i diversi profili accostati alla Juventus nelle ultime settimane, nonostante le smentite di rito del football director bianconero. Rientra in questo mosaico ancora tutto da definire, ad esempio, i sondaggi esplorativi che ‘Madama’ ha effettuato per Dominic Calvert-Lewin, attaccante inglese in forza all’Everton che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Toffees in scadenza nel 2025.

Calciomercato Milan, fari puntati su Calvert Lewin: il piano dei rossoneri

A differenza di quanto fatto trapelare fino a qualche settimana fa, infatti, il classe ’97 potrebbe decidere di non continuare la sua avventura all’Everton, puntando forte su una nuova esperienza. Ecco perché l’entourage di Calvert Lewin ha già cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di soluzioni congeniali per il suo futuro.

A tal proposito, sulle tracce del bomber inglese si sono messi diversi club. Oltre alla Juventus, che non ha ancora affondato il colpo e potrebbe decidere di far saltare il banco in estate, occhio alla posizione del Milan. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra si inseriscono proprio in questa direzione. Secondo quanto evidenziato da ‘Team Talk’, infatti, i rossoneri avrebbero messo il profilo di Calvert Lewin in cima alla lista dei loro dossier di mercato. L’intenzione del Milan sarebbe quella di battere la folta concorrenza per il calciatore – che annovera non pochi club di Premier League – puntando a strappare un pre accordo con l’attaccante inglese in vista dell’estate. Una strategia che, non ancora perfezionata, stuzzicherebbe e non poco l’area mercato del ‘Diavolo’. Staremo a vedere cosa succederà.