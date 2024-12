Vlahovic fuori rosa e addio a gennaio: bomba Juventus

Gli infortuni hanno ulteriormente complicato la situazione per Thiago Motta. Giocatori fondamentali come Gleison Bremer e Arkadiusz Milik sono stati costretti ai box, influenzando le prestazioni della squadra e l’ampiezza delle scelte per il tecnico bianconero.

In questo contesto, cresce l’attesa per il calciomercato invernale e le possibili mosse del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Particolare attenzione è rivolta alla situazione di Dusan Vlahovic, al centro di recenti polemiche con i tifosi, ma anche protagonista indiretto di un calciomercato che vedrà nelle prossime settimane gli addetti ai lavori ricercarne un possibile e degno vice.

Vlahovic come Chiesa, fuori rosa e possibilità di addio a gennaio: le ultime

La priorità resta quella di intervenire in difesa, ma la stessa questione Vlahovic non può essere in alcun modo trascurata, soprattutto se si tiene conto della posizione contrattuale del serbo. Dopo il pareggio con il Venezia, l’attaccante ha avuto un acceso confronto con la curva, reagendo ai fischi con gesti polemici e, pur ritornando sui propri passi su Instagram il giorno dopo, confermando un’incrinatura dei rapporti con la piazza già da qualche tempo evidente.

Oltre alle tensioni con i sostenitori, la situazione contrattuale di Vlahovic rappresenta un nodo cruciale anche da un punto di vista ‘burocratico’.. Il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno 2026, ma le trattative per un rinnovo sono in stallo. La società vorrebbe ridurre l’ingaggio del giocatore, attualmente di 12 milioni di euro netti a stagione, per allinearsi al nuovo piano industriale che prevede una riduzione dei costi. Tuttavia, finora non è stato raggiunto un accordo con gli agenti del calciatore.

Secondo La Repubblica, in particolar modo, se non si dovesse trovare un’intesa per il rinnovo, potrebbe profilarsi per Vlahovic uno scenario simile a quello vissuto da Federico Chiesa nell’estate scorsa, quando, in assenza di un accordo contrattuale, la Juventus decise di cederlo al Liverpool, lasciandolo fuori rosa per tutta la pre-season. In mancanza di un rinnovo, Vlahovic potrebbe essere escluso dal progetto tecnico, con la possibilità di una cessione già nel mercato di gennaio.