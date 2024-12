Ecco le utlime sulle numerose voci di mercato che attraversano il centro sportivo Fulvio Bernardini con il calciomercato invernale alle porte

Prima di accettare la sua terza avventura sulla panchina giallorossa, Claudio Ranieri ci ha tenuto a definire attentamente due prerequisiti al presidente Dan Friedkin: da una parte la chiacchierata clausola di Paulo Dybala, della quale Ranieri non aveva alcuna intenzione di tener conto al momento della scelta dell’undici titolare, dall’altra la necessità di investire nuovamente sul mercato per sopperire alle lacune ancora presenti nell’organico giallorosso nonostante l’altisonante ed esoso calciomercato estivo.

La città eterna è divisa a metà, tra chi crede che il mercato estivo di Ghisolfi sia stato a dir poco goffo e mal concepito (la gran parte dei tifosi) e una sparuta minoranza che continua a credere nella qualità della rosa giallorossa, che sarebbe stata penalizzata solo e soltanto dal frustrante caos tattico generato dai due cambi di allenatore.

Entrambe le fazioni, tuttavia, sembrerebbero concordare su un dato apparentemente incontrovertibile: alla Roma mancano delle pedine fondamentali per l’efficace alimentazione di un sistema sostenibile nel corso dell’intera stagione.

Vi sono in particolare tre temi che preoccupano la tifoseria: il primo reattivo alla fascia destra, attualmente in mano ad Abdulhamid (il quale sta restituendo buone sensazioni, ma che difficilmente può illudersi di divenire il titolare della Roma) e Zaki Celik (la cui goffaggine e modestia tecnica hanno esaurito la pazienza del popolo giallorosso); il secondo riguarda il ruolo del centrale difensivo, visti i possibili acciacchi fisici di Mancini, Hermoso e Hummels; il terzo riguarda il sostituto di Artem Dovbyk, che secondo quanto mostrato sinora dalle scelte di Ranieri non può essere Eldor Shomurodov. Ecco le ultime in merito a quest’ultimo tema.

Beto sul taccuino di Ghisolfi, ma il Torino va in pressing

Svariati i profili offensivi orbitati intorno al pianeta Roma nel corso delle ultime settimane, tra i quali possiamo distinguere tra i più plausibili quello che risponde al nome di Beto. Ex conoscenza del campionato italiano – nel corso degli ultimi anni è più volte transitato nel centro sportivo dell’Udinese -, Beto è attualmente in forze all’Everton, dove, tuttavia, sembrerebbe non aver ottenuto lo spazio desiderato.

Con il calciomercato invernale alle porte, il centravanti classe 1998 sembrerebbe essere nuovamente nel mirino di alcune società nostrane, tra cui la Roma di Ranieri e Ghisolfi. Di recente tuttavia, come riportato da TuttoSport, anche il Toro di Cairo e Vanoli avrebbe manifestato un particolare interesse nei confronti del bomber nato a Lisbona.

Complice l’infortunio di Zapata e la mancata alchimia tra Che Adams (autore di un gol fuori di testa nell’ultima giornata di campionato) e Sanabria, Vanoli avrebbe richiesto un nuovo centravanti ai vertici granata. Il budget è piuttosto modesto (8 milioni), ma Beto potrebbe rientrare in tale valutazione.