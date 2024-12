Dalla Roma alla Juve: 30 milioni a gennaio

Dalla Roma alla Juve. Le indiscrezioni di mercato cominciano a diventare assordanti tam-tam. Ritornano in auge prospetti già seguiti in un recente passato.

Il prossimo, ed ipotetico, mercato della Juventus somiglia sempre più ad un giallo inestricabile scritto dal maestro Andrea Camilleri. Nei libri dello scrittore di Porto Empedocle il suo commissario, Salvo Montalbano, inizia lentamente a tessere la sua tela per arrivare poi al colpevole di turno.

I panni di Salvo Montalbano dalle parti della Continassa sono indossati da Cristiano Giuntoli. Anche il direttore tecnico della Juventus, infatti, sta provando, non senza difficoltà, a tessere una tela ‘possibile’ in vista della sessione di mercato di gennaio. Il lavoro non manca di certo poiché alla Juventus attuale manca di diverse opzioni tecniche. Un difensore centrale, forse anche due, in sostituzione di Gleison Bremer e Juan Cabal, che si rivedranno soltanto all’inizio della prossima stagione. E poi l’annoso problema del vice-Dusan Vlahovic, rimasto in sospeso fin dalla passata sessione estiva.

Dalla Roma alla Juve. Ryan Cherki è il prescelto

I nomi accostati alla Juventus in queste settimane sono millanta. Tra difensori ed attaccanti c’è stato modo di inserire tra i possibili neo juventini anche l’ex Milan, Alessandro Tonali. Ma per il fronte offensivo a chi si sta pensando la società bianconera?

La risposta ha provato a darla l’insider bianconero, Edoardo Mecca, che sul suo profilo X ha fatto un nome ben preciso: “La Juve sta provando a trattare sotto traccia per gennaio Rayan Cherki del Lione“. Il classe 2003, seguito a suo tempo anche dalla Roma, è l’attaccante del momento dopo aver trascinato alla vittoria per 3-2 l’Olympique Lyonnais contro l’Eintracht Francoforte in Europa League. Il nazionale francese Under 21 ha realizzato una rete e servito due assist. L’operazione-Cherki non è facile per la Juventus e non soltanto per i 30 milioni di euro che Olympique Lyonnais richiede per far partire il suo giovane attaccante, quanto per le ultime notizie di Radiomercato che danno Rayan Cherki vicino all’approdo in Premier League, sponda Liverpool di Arne Slot.

La tela Rayan Cherki di Montalbano-Giuntoli sembra pertanto destinata ad essere disfatta.