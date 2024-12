Dalla Roma alla Juventus, colpo di scena: 30 milioni ‘scontati’

Juventus e Roma sono pronte a sfidarsi per un altro obiettivo di mercato: scelta a sorpresa, ecco cosa sta succedendo

Con la volontà di puntellare un organico che ha evidenziato delle lacune strutturali piuttosto evidenti, la Roma proverà a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare il reparto offensivo. Del resto l’assenza di un vice Dovbyk sta pesando come una spada di Damocle sulle scelte di Claudio Ranieri, che si aspetta almeno un paio di innesti oculati nel corso delle prossime settimane.

Ed è proprio a quest’altezza che le strade dei giallorossi e della Juventus potrebbero incrociarsi in maniera osmotica. Secondo quanto evidenziato da Ekrem Konur, infatti, sia Ghisolfi che Giuntoli starebbero studiando con molta attenzione il profilo di Georges Mikaudatze. L’attaccante 24 enne del Lione – complice anche la particolare situazione economico-finanziaria che sta attraversando il club transalpino – avrebbe cominciato a guardarsi intorno per capire quale possa essere la soluzione più congeniale per il suo futuro. Ed è proprio in questo mosaico ancora tutto da completare che i bianconeri potrebbero fare la voce grossa, sondando con attenzione il profilo dell’attaccante georgiano.

Calciomercato Roma, tentazione Mikautadze: Juventus nel mirino

Dal Bologna al West Ham passando per il Galatasaray: sebbene la concorrenza si presenti ancora piuttosto folta, le sorprese sono dietro l’angolo e potrebbero creare i presupposti per un irresistibile effetto domino. Il Lione, infatti, sarebbe entrato nell’ordine di idee di cedere Mikautadze a fronte di una valutazione complessiva da circa 25-30 milioni di euro.

Un’apertura – chiaramente motivata dagli aspetti citati poco prima – che di sicuro non è passata inosservata, della quale sia la Roma che la Juventus potrebbero approfittare almeno in linea teorica. A meno di cessioni pesanti, infatti, né i giallorossi né i bianconeri vorrebbero imbastire un’operazione a titolo definitivo, privilegiando una formula poco impattante almeno nell’immediato.