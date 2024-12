Infortunio e lesione UFFICIALE: salta Roma-Lazio. Ecco cosa è successo al giocatore che dovrebbe averne almeno per un mese. Forse due

Beh, diciamo che gli infortuni in casa Roma sono stati diversi nel corso di questa stagione e anche belli importanti. E diciamo che, sotto il profilo della sfortuna, i giallorossi avrebbero già pagato per l’intera stagione. Sappiamo che purtroppo non sarà così, e sappiamo anche che ci sono dei calciatori ancora ai box. Insomma, un tema delicato.

Un tema, questo degli infortuni, che riguarda comunque anche diverse squadre di Serie A. E in questo caso parliamo della Lazio che potrebbe perdere uno dei suoi giocatori più importanti, uno degli equilibratori in mezzo al campo, per parecchi mesi, almeno stando alle informazioni del Corriere dello Sport.

Infortunio per Vecino: salta il derby del 5 gennaio

Mancherebbe solo il comunicato ufficiale della società biancoceleste, a quanto pare, per confermare un importante infortunio per Matias Vecino: il centrocampista avrebbe riportato una lesione tra il secondo e il terzo grado o interessamento di un tendine. Quindi tra un mese e due di stop. In questo modo salta sicuramente il derby della Capitale in programma il prossimo 5 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico.

Vecino è fermo ai box dalla fine del mese di novembre, vale a dire dal match di Europa League contro il Ludogorets pareggiato zero a zero. In quell’occasione aveva riportato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra. Fino al momento ha saltato cinque partite tra campionato e manifestazione europea e evidentemente non rientrerà in campo a brevissimo.