Infortunio prima di Milan-Roma: costretto a uscire dal campo

Milan-Roma è praticamente alle porte e Fonseca rischia di aver perso uno dei suoi pezzi pregiati: l’infortunio contro il Verona sembra piuttosto serio

Dopo una mezz’ora trascorsa sul terreno del Bentegodi, il calciatore milanista è stato costretto ad alzare bandiera bianca, uscendo dal campo dolorante. Ora il suo utilizzo a San Siro domenica 29 dicembre è a forte rischio.

Il Milan sarà il prossimo avversario della Roma dopo il Parma, con il match di San Siro che sarà in programma il prossimo 29 dicembre alle 20:45. Ranieri e Fonseca non stanno attraversando un momento brillantissimo dal punto di vista dei risultati e anche la classifica dei rossoneri non è che sia in linea con le aspettative. Il treno della Champions League rischia di essere a rischio, se non già fuggito e per questo il tecnico portoghese è sempre in discussione e a rischio esonero.

Nella sfida del Meazza potrebbe giocarsi la conferma della panchina, con diverse voci che riguardano Mancini e Sarri che circolano da tempo. Il Milan ha aperto questa 17a giornata, sul terreno del Bentegodi. La brutta notizia, però non riguarda il risultato in sé ma un infortunio ad uno dei giocatori più importanti.

Problema muscolare per Leao: a rischio per la Roma

Rafa Leao ha chiesto il cambio alla mezz’ora di Verona-Milan, dopo essersi accasciato sul terreno del Bentegodi. Una fitta alla coscia molto dolorosa e la necessità di uscire immediatamente, con una smorfia che è tutto un programma.

Dopo essersi seduto sul terreno dello stadio di Verona, il portoghese non ha voluto nemmeno riprovare a forzare e ha immediatamente chiesto l’avvicendamento. Fonseca al suo posto ha mandato dentro Theo Hernandez, tenuto ancora una volta in panchina al fischio d’inizio.

Resta ora da capire se l’attaccante ex Lille si sia fermato in tempo oppure se la lesione muscolare sia già presente. A caldo si è parlato di risentimento al flessore della coscia sinistra. La sfida con la Roma del 29 dicembre è fra poco più di una settimana e anche un piccolo problema sarebbe impossibile da recuperare. Potrebbe essere un’altra tegola per Fonseca.