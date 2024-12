Pellegrini-Roma, separazione immediata: ha già capito tutto

Calciomercato Roma, Pellegrini saluta tutti e se ne va a gennaio. La situazione è quella che conosciamo, ma anche il giocatore adesso è deluso

Nella rivoluzione che ormai i Friedkin hanno in mente ci potrebbe finire anche Lorenzo Pellegrini. Sì, il capitano della Roma è tra quelli che possono dire addio subito, già a gennaio, soprattutto se nelle prossime due partite, contro Parma e Milan, dovesse essere di nuovo messo in panchina da Ranieri.

Si aspettava di giocare, sia a Como, sia contro la Samp in Coppa Italia – spiega questa mattina il Corriere dello Sport in edicola – soprattutto dopo che il tecnico giallorosso aveva riattaccato la spina spedendolo in campo contro il Braga. Lui aveva risposto con un gol, andando poi ad abbracciare Ranieri. Tutti sembrava finito, e invece le cose sono di nuovo “precipitate” velocemente, con la doppia panchina nelle successive due uscite. E domenica si gioca una maglia alle spalle di Dovbyk con El Shaarawy, visto che Dybala dovrebbe rientrare, salvo clamorosi colpi di scena, e c’è pure Saelemaekers che nel caso la Joya dovesse andare in panchina, è quasi sicuro del posto. Quindi in tre per una maglia, con Lorenzo che non è proprio il favorito.

Calciomercato Roma, Pellegrini subito via

L’incertezza regna sovrana a Trigoria, mai come stavolta. E prima che il Galatasaray alzasse il pressing per Dybala c’era anche stato un interesse turco nei confronti di Pellegrini. Vedremo. A gennaio, comunque, con il mercato aperto, tutte le soluzioni verranno prese in considerazione anche per via del fatto del contratto: il 2026 non è poi così lontano e lo stipendio che la Roma gli garantisce, viene messo nero su bianco sul giornale questa mattina, non è più sostenibile per un club che rischia di rimanere fuori da tutte le coppe europee e non solo da quella più importante. Lui stesso ha capito questo, vivendo Trigoria quotidianamente.

Futuro incerto, troppo incerto e mai come questa volta. E la sensazione, analizzando dall’esterno questa situazione, è che davvero possa succedere di tutto, ma la cosa più vicina è un addio.