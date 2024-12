Thiago Motta senza difesa: annuncio UFFICIALE e addio Juve

La Juventus giocherà domenica contro il Monza, ma prima bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.

Dopo il pari deludente rimediato in campionato contro il Venezia, di fatto, la Juventus di Thiago Motta ha fornito un ottimo segnale in Coppa Italia . Martedì scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha sconfitto per 4-0 il Cagliari di Davide Nicola, staccando così il pass per i quarti di finale contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Archiviata la parentesi dedicata alla Coppa Italia, la Juventus deve rituffarsi in campionato. Anche perché è assolutamente obbligata a vincere domenica prossima contro il Monza di Alessandro Nesta.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, non può perdere più punti, visto che ha ben nove punti di svantaggio dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini capolista. Tuttavia, in attesa della gara contro il Monza, in casa Juve bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.

Feyenoord, Hancko: “Non ho parlato con la Juve, non c’è nessun accordo”

Hancko, difensore del Feyenoord, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Algemeen Dagblad’ delle continue indiscrezioni che lo danno vicino alla Juve: “Non sono assolutamente contento di tutte queste voci che circolano sui media. La Juve può essere interessata, ma non è vero né che ho parlato con loro né che ho trovato un accordo”.

Il giocatore del Feyenoord ha poi continuato il suo intervento: “Ho parlato con i miei compagni, a cui ho detto che non è giusto e che non so da dove siano uscite queste voci”. Queste parole di David Hancko, dunque, chiudono l’ipotesi Juventus, almeno fino a questo momento, visto che si sa che le vie del calciomercato sono infinite.