Addio Guardiola, firma clamorosa con l’Inter

Pep Guardiola potrebbe salutare a breve uno dei suoi pallini al Manchester City: l’Inter di Marotta sembra aver studiato un nuovo colpo da urlo

Il presidente nerazzurro e il suo staff vorrebbero regalare a Simone Inzaghi un nome per infiammare la piazza e rendere ancora più forte la rosa. Si tratta di un profilo che è già stato vicino alla Serie A in passato.

Il ciclo del Manchester City potrebbe essere arrivato al capolinea. I risultati che sta ottenendo la squadra di Guardiola, sia in Champions che in Premier League, sono sotto gli occhi di tutti e testimoniano delle difficoltà intrinseche della squadra inglese. Dopo aver portato a casa ogni tipo di trofeo, compresa la coppa dalle grandi orecchie e il Mondiale per Club, quest’anno le cose non girano. Sconfitte pesanti sia in casa che lontano dal City of Manchester, con la sensazione di aver smarrito la via e un tecnico sempre più nervoso.

I problemi con la giustizia sportiva inglese, legata ai debiti contratti a livello di campagna acquisti negli ultimi anni, la possibile penalizzazione (spauracchio anche della retrocessione) e il rischio di veder svanire anche i trofei già in bacheca, sono una spada di Damocle che sta incidendo sull’umore e sullo spirito dei Citizens. In tutto questo, lo stesso Guardiola non è così certo di rimanere ancora a lungo, anche se lui stesso ha annunciato il rinnovo per un altro anno.

L’Inter prova il colpaccio per il prossimo anno: Gundogan come regalo per Inzaghi

Secondo quanto riportato da fichajes.net e ripreso dalla stampa inglese, il Man City starebbe pianificando una rifondazione profonda, basata su un nuovo ciclo di giovani promesse e talenti affermati. Per fare questo ci sarebbe bisogno di mandare via qualcuno della vecchia guardia e rimpiazzarlo con nuove leve ricche di tecnica e forza fisica. Sullo scouting a Manchester non sono secondi a nessuno e nella galassia del City sono transitati tra i migliori talenti del mondo.

A farne le spese, sulla lista degli esuberi, c’è anche Ilkai Gundogan, che dopo l’esperienza al Barcellona potrebbero provare un ciclo in Italia. Sulle sue tracce c’è l’Inter di Marotta che fiuta nuovamente l’aria del grande affare. Il centrocampista tedesco ex Dortmund ha il contratto in scadenza nel 2025 e a 34 anni potrebbe decidere di cimentarsi in un campionato diverso.

Pur essendo avanti con l’età è pur sempre un calciatore in grado di fare la differenze e con nuovi stimoli potrebbe diventare un perno dei nerazzurri di Inzaghi. Come accaduto con Mkhitaryan e Zielinski, Marotta è pronto a mettere un altro big in mezzo al campo senza esborso per il cartellino.