Fulmine a ciel sereno Milan, Leao è fuori: verdetto definitivo

Sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Rafa Leao, uscito anzitempo nel corso della sfida contro l’Hellas Verona. Ecco tutti i dettagli

Prosegue il tour de force della Roma di Claudio Ranieri che, dopo essersi lasciata alle spalle la rotonda vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, è chiamata a rialzarsi in campionato dopo il KO patito sul campo del Como. La sfida contro il Parma fungerà da apripista al confronto casalingo contro il Milan, a proposito del quale trapelano novità degne di nota.

Uscito anzitempo nel match del ‘Bentegodi’ di Verona, Rafa Leao si è immediatamente sottoposto agli esami strumentali di rito che, come rivelato da calciomercato.it, hanno riportato un’elongazione al flessore sinistro. Ragion per cui l’attaccante lusitano dovrà sottoporsi ad un nuovo controllo nel corso della prossima settimana. Scontata, quindi, l’assenza del fuoriclasse lusitano in occasione della sfida di campionato contro il Milan. Ancora da capire, invece, se Leao sarà disponibile per i match di Supercoppa in programma in Arabia Saudita.

Milan, Fonseca perde Leao per la sfida contro la Roma: le ultime dall’infermeria

Riportando il focus al match di San Siro contro i giallorossi, Fonseca conta di recuperare pedine importanti del proprio scacchiere tattico. A cominciare da Ismael Bennacer, tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio. La convocazione del centrocampista in vista della super sfida in programma domenica prossima a San Siro alle 20.45 non è affatto da escludere.

Situazione analoga a quella di Alvaro Morata che, dopo aver saltato la trasferta di Verona causa tonsillite, scalda i motori per ritornare a disposizione di Fonseca così come Luka Jovic e Christian Pulisic. A tal proposito, vi forniremo un quadro ancor più puntuale nel corso dei prossimi giorni.